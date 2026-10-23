VELIKI BROJ LJUDI ZAROBLJEN U RUŠEVINAMA U KENIJI, JEDNA ŽENA SPASENA: Potpuni haos u najpopularnoj trgovačkoj četvri (VIDEO)

VIŠESPRATNA zgrada u izgradnji srušila se u izuzetno prometnoj trgovačkoj četvrti Istli u glavnom gradu Kenije, Najrobi.

Foto: Printscreen

Iako su mediji prvobitno pisali da je u pitanju zgrada od 12 spratova, video snimci koji kruže na društvenim mrežavam prikazuju da je zgrada imala do 18 spratova u izgradnji.

Za sada je uspešno spasena jedna povređena žena, dok tačan broj zarobljenih nije potvrđen.

Na mestu nesreće nalaze se specijalne jedinice vojske Kenije (KDF), policija, Nacionalna služba za mlade i Kenijski Crveni krst.

Teška mehnizacija i bageri trenutno sklanjaju betonske ploče, a na terenu su i psi tragači.

Guverner Najrobija Džonson Sakadža potvrdio je da se iz ruševina "čuju glasovi preživelih", kao i da ekipe pokušavaju da dopreme kiseonik do njih.

Policija je u jednom trenutku bila primorana da upotrebi suzavac kako bi rasterala masu ljudi kako bi sprečila pljačku okolnih lokala i sakupljače sekundarnih sirovina koji su pokušavali da kradu metal iz ruševinama i tako blokirali prolaz vozilima hitne pomoći.

Several people are feared trapped after an 18-story building under construction collapsed Friday afternoon in Eastleigh, a high-density commercial and residential suburb of Nairobi, the Kenyan capital. 🙏🇰🇪 https://t.co/7jcTtYUSIp — Oliver Liu 中国记者在非洲 (@YoloOliver1) October 23, 2026

Vlasti su pokrenule potragu za vlasnikom zgrade kako bi se utvrdilo da li je objekat imao građevinske dozvole i odobrenja.

Lokalni zvaničnici i poslanici su pozvali na nezavisnu istragu usled sumnje na korupciju, nemar i slab nadzor građevinske inspekcije.

(Nation Africa/WP/Star)