Umro poznati trener Radmilo Jovanović
Tužna vest stigla iz Kragujevca.
Bivši srpski fudbaler, a potom i uspešan trener Radmilo Jovanović preminuo je u 75. godini, što je potvrdio i njegov nekadašnji klub Radnički iz Kragujevca.
Rođeni Kraljevčanin je tokom bogate karijere vodio veliki broj domaćih klubova, u kojima je ostavio dubok trag. Radio je u Hajduku iz Kule, Šumadiji, Metalcu, Dinamu iz Vranja, Zemunu, valjevskoj Budućnosti, Temniću...
Bio je poznat kao temeljan i posvećen stručnjak, uz kog su stasale brojne mlađe kolege, ali i razvijali se mnogobrojni uspešni igrači. Povodom njegove smrti oglasio se i klub sa "Čika Dače".
"FK Radnički sa velikom tugom primio je vest o smrti Radmila Jovanovića, nekadašnjeg igrača i trenera našeg kluba. Svojim radom ostavio je dubok trag u fudbalu, a njegov odlazak predstavlja gubitak za sve koji su ga poznavali i s njim delili ljubav prema najvažnijoj sporednoj stvari na svetu. U ime kluba, porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali upućujemo iskreno saučešće", poručili su Kragujevčani.
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