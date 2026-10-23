Umro poznati trener Radmilo Jovanović

Tužna vest stigla iz Kragujevca.

Cath Ivill/Pool via AP

Bivši srpski fudbaler, a potom i uspešan trener Radmilo Jovanović preminuo je u 75. godini, što je potvrdio i njegov nekadašnji klub Radnički iz Kragujevca.

Rođeni Kraljevčanin je tokom bogate karijere vodio veliki broj domaćih klubova, u kojima je ostavio dubok trag. Radio je u Hajduku iz Kule, Šumadiji, Metalcu, Dinamu iz Vranja, Zemunu, valjevskoj Budućnosti, Temniću...

Bio je poznat kao temeljan i posvećen stručnjak, uz kog su stasale brojne mlađe kolege, ali i razvijali se mnogobrojni uspešni igrači. Povodom njegove smrti oglasio se i klub sa "Čika Dače".

"FK Radnički sa velikom tugom primio je vest o smrti Radmila Jovanovića, nekadašnjeg igrača i trenera našeg kluba. Svojim radom ostavio je dubok trag u fudbalu, a njegov odlazak predstavlja gubitak za sve koji su ga poznavali i s njim delili ljubav prema najvažnijoj sporednoj stvari na svetu. U ime kluba, porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali upućujemo iskreno saučešće", poručili su Kragujevčani.