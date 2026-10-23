ZABRANA DRUŠTVENIH MREŽA ZA MLAĐE OD 15 GODINA U GRČKOJ Micotakis: Platforme imaju dva meseca da pronađu rešenje

SVE je veća zabrinutost zbog uticaja mobilnih telefona i društvenih mreža na decu, zbog čega sve više zemalja uvodi ograničenja njihove upotrebe. Dok su telefoni zabranjeni u školama u Italiji, Holandiji, Velikoj Britaniji i Hrvatskoj, Grčka je usvojila zakon o zabrani društvenih mreža za mlađe od 15 godina. Istovremeno, EU je najavila planove da ograniči pristup društvenim mrežama osobama mlađim od 15 godina u svim državama članicama.

Foto: Tanjug/AP Photo/Michael Varaklas

Grčki parlament usvojio je zakon kojim se deci mlađoj od 15 godina zabranjuje korišćenje platformi društvenih mreža, a zabrana će stupiti na snagu 1. januara naredne godine, prenose danas grčki mediji.

Kako će se proveravati starost korisnika

Platforme imaju dva i po meseca da osmisle način za proveru starosti korisnika i zaštitu njihove privatnosti, kazao je premijer Grčke Kirijakos Micotakis.

Uspostavljanje minimalne starosne granice od 15 godina za pristup društvenim mrežama predviđeno je predlogom zakona koji je usvojen na plenarnoj sednici Parlamenta, a relevantne odredbe trebalo bi da stupe na snagu 1. januara 2027. godine, prenosi ERT.

Greece passes social media ban for children under 15 https://t.co/dqbQvfSL9T https://t.co/dqbQvfSL9T — Reuters (@Reuters) October 23, 2026

Zaštita dece od opasnosti digitalnog okruženja

Uredba se tiče pristupa maloletnika mlađih od 15 godina uslugama društvenih mreža i deo je mera za zaštitu dece od opasnosti digitalnog okruženja.

Ključno pitanje je kako osigurati da korisnici ispunjavaju propisanu starosnu granicu, a da se pritom ne prikuplja više ličnih podataka nego što je potrebno.

Predlog zakona ne nalaže korišćenje određene aplikacije, već predviđa korišćenje odgovarajućih, pouzdanih i srazmernih rešenja za verifikaciju starosti.

Grecia prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años El Parlamento griego aprobó este jueves una ley que prohíbe, a partir del 1 de enero de 2027, el acceso a las redes sociales a todos los menores de 15 años. https://t.co/KO1r5qoAKY (rml) — DW Español (@dw_espanol) October 23, 2026

Grčka je jedna od sedam zemalja Evropske unije koje zajedno sa Evropskom komisijom traže rešenje za proveru starosti korisnika. Zakon je usvojen zbog sve veće zabrinutosti za uticaj društvenih mreža na zdravlje i bezbednost maloletnika.

Grčka je navela da pruža podršku roditeljima u suzbijanju "beskonačnog skrolovanja", koje decu lišava sna, koncentracije i vremena provedenog sa prijateljima.

Australija je prošle godine postala prva zemlja koja je usvojila zakon kojim se ograničava korišćenje društvenih mreža među maloletnicima. Sličan zakon usvojen u Francuskoj poništio je tamošnji Ustavni savet u avgustu ove godine.

(RT Balkan)