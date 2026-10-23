"BEŽITE OD POSLA? NEMA SOCIJALNE POMOĆI": Oštra poruka Majnl-Rajzinger o austrijskim reformama

UOČI javne rasprave o predlogu reforme, šefica austrijske diplomatije Beate Majnl-Rajzinger naglasila je da socijalna pomoć mora predstavljati "sigurnu mrežu za one koji ne mogu da rade, a ne ležaljku za one koji beže od posla".

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Austrijska trostranačka vlada, Narodna stranka (OVP), Socijaldemokrate (SPO) i Neos, uspela je u četvrtak uveče, posle duge borbe, da se dogovori o dugo očekivanoj reformi socijalne pomoći, koja bi trebalo da stupi na snagu 1. januara 2027. godine.

Vladin predlog reforme danas ide u javnu raspravu, a usvajanje u Nacionalnom savetu austrijskog parlamenta najavljeno je za novembar.

Ključne tačke predloga za novi sistem socijalne pomoći u Austriji odnose se na radno sposobne korisnike, za koje se uvode znatno stroža pravila, sa akcentom na obaveznu integraciju i uključivanje u austrijsko tržište rada.

Erfreulicherweise kommt die Zuständigkeit des AMS für die Sozialhilfe nun doch nicht. Das konnte wenigstens verhindert werden. Schade, dass man nicht einfach nur Mindestsätze vorgibt. https://t.co/8hwKC6Z1FA — Peter Bußjäger (@PeterBussjaeger) October 23, 2026

Promene se odnose i na izdržavanje dece, odnosno dečji dodatak, a neka od novih rešenja donose poboljšanja i za decu iz siromašnih porodica sa minimalnim prihodima i osobe sa invaliditetom.

Jedna od novina je da će kriterijumi i iznosi socijalne pomoći biti uglavnom jedinstveni u celoj Austriji i strogo povezani sa ispunjavanjem obaveza integracije podnosilaca zahteva za socijalnu pomoć i njihovom spremnošću za rad.

Do sada su se uslovi za dobijanje socijalne pomoći razlikovali u zavisnosti od toga u kojoj se austrijskoj saveznoj državi nalazite, a ukupno ih ima devet.

Najveći problem je grad i pokrajina Beč, iz kojih dolazi skoro dve trećine podnosilaca zahteva za socijalnu pomoć. Uglavnom strani državljani, tj. migranti i tražioci azila.

- Ovo je prava promena paradigme i najveća reforma koju je ova vlada do sada postigla - rekao je konzervativni kancelar (OVP) Kristijan Štoker, uz poruku:

- Svi koji su sposobni za rad i nemaju obavezu nege moraju da idu na posao. Svako ko nastavi da odbija da radi suočiće se sa drastičnim smanjenjem socijalne pomoći. -

Štoker je naglasio da je ovo i „pitanje pravednosti prema onima koji se svakog jutra bude, idu na posao i rade svoj deo posla“.

Die Regierung hat die #Sozialhilfereform besiegelt: Arbeitsfähige Bezieher starten bei 861 €, steigen nach absolvierten Werte- & Deutschkursen auf 1.016 € und erhalten die vollen 1.230 € erst bei Arbeitsbereitschaft oder Schulung. 1/2 https://t.co/Z5GQVNQtd4 — Franzi LR AT (@franzlrAT) October 22, 2026

Reforma je pronašla rešenje koje će omogućiti podršku onima kojima je ona zaista potrebna, rekle su na konferenciji za novinare u četvrtak uveče ministarka za socijalna pitanja Socijaldemokrata (SPO) Korina Šuman, ministarka za integraciju iz Narodne stranke (OVP) Klaudija Bauer i austrijska ministarka spoljnih poslova i liderka stranke Neos Beate Majnl Rajzinger.

- Zaštita, mogućnosti i odgovornost – to je merilo kojim ćemo procenjivati ovu reformu - naglasila je Šuman, predstavljajući novine i uslove vezane za primanje socijalne pomoći.

Dosadašnji maksimalni iznos socijalne pomoći, koji pokrajine mogu smanjiti, biće zamenjen fiksnim iznosima.

Osnovica ostaje ista kao i do sada, neto iznos dodatka za izjednačavanje penzija za samce, takozvani Ausgleichszulage, koji u 2026. godini iznosi 1.308,39 evra bruto. Nakon odbitka šest odsto doprinosa za zdravstveno osiguranje, korisniku ostaje neto iznos od 1.230 evra mesečno.

(Večernji list)