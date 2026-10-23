SERIJA OD 12 ZEMLJOTRESA POGODILA SICILIJU: Hitno evakuisane škole, ljudi na ulicama
SERIJA od 12 zemljotresa pogodila je područje Sicilije, a najjači je bio magnitude 5,0 u Tirenskom moru kod Eolskih ostrva.
Upozorenje na cunami izdato je za obalne delove Sicilijenakon što je područje Italijepogodila serija od 12 zemljotresa, zbog čega su evakuisane škole, a građani izašli na ulice.
Najsnažniji potres imao je magnitudu 5,0 i zabeležen je oko 12:20 časova u Tirenskom moru, severozapadno od Eolskih ostrva, saopštio je Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju Italije. Preostalih 11 potresa imalo je magnitudu veću od 3,0 stepena.
Upozorenje na cunami označeno je narandžastim nivoom, a kao mera predostrožnosti evakuisane su škole u Palermu, glavnom gradu Sicilije, i u oblasti Mesine.
Šef sicilijanske Službe civilne zaštite Salvo Kočina naredio je hitno podizanje stepena pripravnosti i pokretanje mera za vanredne situacije u ugroženim opštinama. Evakuisana je i zgrada suda u Trapani, dok su zabrinuti stanovnici izlazili na ulice.
Prema informacijama, nije bilo prijava o povređenima niti o materijalnoj šteti. Prvi zemljotres, magnitude 3,3, zabeležen je u 11:04 časova u području Eolskog arhipelaga.
Italija pamti snažan zemljotres kod Napulja
Nova serija potresa podsetila je stanovnike na zemljotres magnitude 4,4 koji je u martu 2025. pogodio područje kod Napulja, najjači potres u tom gradu u poslednje četiri decenije. Tada su kuće pretrpele oštećenja, a u delovima Napulja došlo je i do prekida snabdevanja električnom energijom. Jedna osoba povređena je u obližnjem Pozuoliju, nedaleko od epicentra.
(Kurir)
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