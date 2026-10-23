TRAMPU IZMISLILI NOVU NAGRADU JER NIJE DOBIO NOBELA: Proglašen za "Ličnost veka"
REPUBLIKANSKI kandidat za Kongres Džo Mičel uručio je nagradu "Ličnost veka" predsedniku SAD Donaldu Trampu.
- Nikada vam nisu dodelili Nobelovu nagradu za mir, što je sramota. Dakle, evo šta sam smislio, gospodine predsedniče. To je nova nagrada. Zove se "Ličnost veka". To je nagrada "Ličnost veka"- rekao je političar na predizbornom skupu u Ajovi , gde je Tramp govorio u njegovu podršku.
Događaj je emitovan na C-Span-u.
Mičel je dodao da veruje da je Tramp "učinio više za čovečanstvo i Ameriku nego bilo koji drugi predsednik".
Nakon toga, Mičel je predao predsedniku uramljeni dokument, koji je Tramp uzeo i predao nekome blizu bine.
(Ria Novosti)
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