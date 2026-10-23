PRONAŠAO MRTVOG MUŠKARCA, PA MU UZEO KUĆU I GODINAMA ŽIVEO U NJOJ: Policajac uhapšen zbog neverovatne prevare

POLICAJAC sa Floride Brajan Luis Sguros (35) optužen je da je ukrao identitet muškarca kojeg je pronašao mrtvog tokom provere socijalne pomoći, a zatim preuzeo njegovu kuću i godinama živeo u njoj, saopštile su vlasti.

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Kako je preneo Bi-Bi-Si, Sguros, policajac u Loderhilu, uhapšen je ove nedelje, a pušten je iz pritvora uz kauciju od 25.000 dolara.

On se suočava sa više optužbi, uključujući zloupotrebu službenog položaja i nezakonito korišćenje identifikacionih podataka preminule osobe.

Policija je 2022. godine pozvana da proveri 71-godišnjeg Denisa Vesta, a Sguros je upućen kao zamena za proveru socijalne pomoći.

Kada je pronašao Vesta, koji je umro prirodnom smrću, navodno je osmislio šemu za preuzimanje njegove kuće, saopštila je kancelarija šerifa okruga Brovard. Istražitelji tvrde da se Sguros predstavio kao Vestov prijatelj i rekao vlastima da preminuli nema žive rođake, iako, prema navodima policije, za te tvrdnje nije bilo osnova.

Vestovo telo je potom kremirano.

Prema zajedničkoj istrazi šerifove kancelarije i okružne kancelarije za procenu imovine, Sguros je preuzeo kuću u avgustu 2022. godine i uselio se u nju.

Plaćao je račune za komunalne usluge na ime preminulog, a 2025. godine podneo je dokumentaciju u kojoj je naveo da je vlasnik nekretnine od avgusta 2022.

U sudskim dokumentima je navedeno da je Sguros tvrdio da je zauzeo kuću jer je bila opasna i želeo je da spreči druge da se usele. Takođe je naveo da je u njeno renoviranje uložio više od 214.000 dolara i podneo zahtev za dozvolu za zamenu spoljnih vrata i prozora, vrednu 8.000 dolara.

Slučaj je otkriven kada su Vestovi naslednici pokušali da prodaju nekretninu.

Kada je Sguros konačno vratio ključeve, navodno je tražio nadoknadu za radove koje je izveo.

Sguros se nije oglasio povodom optužbi, a nije poznato da li ima advokata.

Policijska uprava Loderhila saopštila je da mu je određeno plaćeno administrativno odsustvo.

(RT Balkan)