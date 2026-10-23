MINISTARSTVO odbrane Rusije: Završena je likvidacija opkoljene grupacije Oružanih snaga Ukrajine u Harkovskoj oblasti.

MOD Rusije

Ruska vojska je okončala likvidaciju grupe od 2000 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine (OSU) koja je bila opkoljena u Harkovskoj oblasti.

Ovo je novinarima saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije tokom dnevnog brifinga o situaciji u zoni specijalne vojne operacije (SVO).

Iz resora su pojasnili da jedinice ruske grupacije snaga „Sever“ trenutno nastavljaju sa uništavanjem pojedinačnih neprijateljskih grupa.

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