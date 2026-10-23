MOSKVA ZATRESLA BEČ! „Reakcija će uslediti neminovno“ — Rusija najavila odgovor na proterivanje diplomata

GODINA je 1840. U malom gradu Dreghorn, u Škotskoj, u jednostavnom domu, rođen je dečak čije će ime postati sinonim za jedan od najvažnijih izuma u ​​istoriji transporta. Džon Bojd Danlop je odrastao u skromnoj porodici. Nakon studija na Univerzitetu u Edinburgu, kvalifikovao se za veterinara i posvetio se lečenju životinja, nikada ne sluteći da će ga život odvesti potpuno drugačijim putem – putem inovacija.