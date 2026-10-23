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MOSKVA ZATRESLA BEČ! „Reakcija će uslediti neminovno“ — Rusija najavila odgovor na proterivanje diplomata

P. Đurđević

23. 10. 2026. u 11:36

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RUSIJA će odgovoriti na proterivanje svojih diplomata iz Austrije, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Dmitrij Ljubinski.

МОСКВА ЗАТРЕСЛА БЕЧ! „Реакција ће уследити неминовно“ — Русија најавила одговор на протеривање дипломата

foto: Zoonar/Pavel Kusmartsev, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

- Reakcija će uslediti neminovno - rekao je Ljubinski novinarima.

Ranije je objavljeno da je austrijska strana donela odluku o proterivanju četvorice ruskih diplomata iz zemlje.

Prema odluci austrijskog Ministarstva spoljnih poslova, trojica zaposlenih u ruskoj diplomatskoj misiji u Beču i još jedan predstavnik Stalne misije Rusije pri Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) proglašeni su personama non grata.

(Sputnjik)

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