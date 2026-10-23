RANIJE je objavljeno da su ruski diverzanti prešli reku Dnjepar i iskrcali se na desnu obalu, unutar granica grada Hersona

Foto: Evgeny Odinokov/Sputnik/Profimedia

Iskrcavanje diverzanata Oružanih snaga Rusije u granicama grada Hersona najverovatnije je predstavljalo izviđačku misiju s ciljem pronalaženja pogodnih lokacija za naknadno iskrcavanje ruskih trupa, smatra vojni stručnjak i pukovnik u penziji Anatolij Matvijčuk.

On je naveo da se Herson priprema za povratak u sastav Rusije.

Ranije je objavljeno da su ruski diverzanti prešli reku Dnjepar i iskrcali se na desnu obalu, unutar granica grada Hersona. Vojnici 126. brigade obalske odbrane iskoristili su maglu i loše vremenske uslove kako bi prešli reku. Diverzanti su uspeli da dođu do objekata na desnoj obali i udalje se sa mesta iskrcavanja.

„Diverzanti su pripadnici snaga za specijalne operacije. Najverovatnije su izvršili izviđanje kako bi pronašli pogodna mesta za iskrcavanje naših trupa. Zapravo, smatram da se Herson priprema za povratak u svoju istorijsku otadžbinu – Rusiju”, rekao je Matvijčuk.

General-potpukovnik Oružanih snaga Rusije Ajteh Bižev prethodno je govorio o odnosu snaga u zoni vojnih dejstava. On je naglasio da su rezultati ofanzivnih dejstava ruskih snaga vidljivi na bojnom polju.

Ranije je Anatolij Matvijčuk, u intervjuu za „Lenta.ru”, izjavio da su nedostatak ljudstva, municije i teške opreme u ukrajinskim oružanim snagama bili razlog zbog kojeg je neprijatelj napustio svoju odbrambenu liniju kod Dobropolja.

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