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ŠIRE SE PROTESTI: U Beču na ulice izašlo oko 50.000 studenata i profesora(VIDEO)

D.D.

23. 10. 2026. u 11:30

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OKO 50.000 studenata, zaposlenih na univerzitetima, građana, izašlo je u četvrtak na ulice austrijske prestonice kako bi protestovali zbog smanjenja izdvajanja za obrazovanje.

ШИРЕ СЕ ПРОТЕСТИ: У Бечу на улице изашло око 50.000 студената и професора(ВИДЕО)

Foto: Olena Bartienieva/Alamy/Profimedia

 Proteste u Beču organizovala je Austrijska studentska unija (OH).

- Savezna vlada najavila je budžet od 16 milijardi evra (17,9 milijardi dolara) za univerzitete za period od 2028. do 2030. godine. Međutim, prema procenama Konferencije univerziteta, najmanje 18 milijardi evra bilo bi potrebno samo da bi se nadoknadili troškovi inflacije - navodi se u saopštenju organizatora.

Demonstracije su počele u 15 sati ispred glavne zgrade Bečkog tehničkog univerziteta pod sloganom "Crveni alarm – Spasimo univerzitete!". Prema navodima Austrijske studentske unije, na skupu nisu učestvovali samo studenti i zaposlenici bečkih univerziteta već i članovi akademske zajednice iz drugih saveznih pokrajina.

Na transparentima su se mogle videti poruke poput "Biro za zapošljavanje, evo nas!" i "Da li ste vi potpuno izgubili razum?".

Cilj skupa je bio pokazati otpor, izjavila je predsednica OH-a Viktoria Kudrna za lokalne medije pre početka skupa.

Ona je rekla da još postoji nada da će vlada povećati budžet.

Međutim, unutar savezne vlade taj iznos smatra se konačnim nakon dogovora koji su najviši vladini zvaničnici postigli u subotu. Austrijska studentska unija upozorava da bi smanjenje budžeta moglo dovesti do sužavanja ponude akademskih programa, slabljenja usluga podrške studentima i pogoršanja uslova zapošljavanja.

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- Studenti već osećaju posledice -dodala je Kudrna. Na Bečkom tehničkom univerzitetu, na primer, skraćeno je radno vreme biblioteke, a na tom univerzitetu još sredinom juna uvedena je preventivna obustava raspisivanja novih konkursa za radna mesta.

Proteste zvanično podržavaju i uprave univerziteta, između ostalog tako što su studentima i zaposlenima odobrili "slobodne dane" kako bi mogli učestvovati u demonstracijama.

Inače, protesti su polovinom septembra počeli u Francuskoj zbog loših uslova školovanja, zatim u Španiji, Portugalu, Belgiji zbog ogromnih kirija za stanovanje. Protesti danima traju i u Italiji, ali i Albaniji.

(RT Balkan)

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