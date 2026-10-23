Svet

STRADALO 2.000 UKRAJINSKIH VOJNIKA: Opkoljeni u Hersonu, nisu imali nikakve šanse

Новости онлајн

23. 10. 2026. u 11:50

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MINISTARSTVO odbrane Rusije: Završena je likvidacija opkoljene grupacije Oružanih snaga Ukrajine u Harkovskoj oblasti.

СТРАДАЛО 2.000 УКРАЈИНСКИХ ВОЈНИКА: Опкољени у Херсону, нису имали никакве шансе

MOD Rusije

Ruska vojska je okončala likvidaciju grupe od 2000 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine (OSU) koja je bila opkoljena u Harkovskoj oblasti.

Ovo je novinarima saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije tokom dnevnog brifinga o situaciji u zoni specijalne vojne operacije (SVO).

Iz resora su pojasnili da jedinice ruske grupacije snaga „Sever“ trenutno nastavljaju sa uništavanjem pojedinačnih neprijateljskih grupa.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Putin je hladnokrvni ubica Nove zapaljive reči iz Londona
Svet

0 0

"Putin je hladnokrvni ubica" Nove zapaljive reči iz Londona

Britanski ministar odbrane Ves Striting izjavio je da postoji "jasna granica između popuštanja i mirovnog procesa", nakon što je glavni pregovarač američkog predsednika Donalda Trampa za rat u Ukrajini Stiv Vitkof, opisao ruskog predsednika Vladimira Putina kao "humanitarca".

23. 10. 2026. u 13:05

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VETERINAR KOJI JE PROMENIO SVET TRANSPORTA: DŽon Bojd Danlop nije ni slutio da će postati inovator
Svet

0 0

VETERINAR KOJI JE PROMENIO SVET TRANSPORTA: DŽon Bojd Danlop nije ni slutio da će postati inovator

GODINA je 1840. U malom gradu Dreghorn, u Škotskoj, u jednostavnom domu, rođen je dečak čije će ime postati sinonim za jedan od najvažnijih izuma u ​​istoriji transporta. Džon Bojd Danlop je odrastao u skromnoj porodici. Nakon studija na Univerzitetu u Edinburgu, kvalifikovao se za veterinara i posvetio se lečenju životinja, nikada ne sluteći da će ga život odvesti potpuno drugačijim putem – putem inovacija.

23. 10. 2026. u 11:29

Politika
Tenis
Fudbal
Penjaroja ponosan na tim posle velike pobede nad Zvezdom: Verovali smo u sebe i zasluženo slavili

Penjaroja ponosan na tim posle velike pobede nad Zvezdom: "Verovali smo u sebe i zasluženo slavili"