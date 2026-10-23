DANSKA DIRA U OSINJE GNEZDO! Moskva upozorava na „katastrofalne posledice“ zbog kupovine raketa za F-35
RUSKA ambasada u Kopenhagenu osudila je odluku Danske da nabavi rakete dugog dometa, tvrdeći da je taj potez usmeren protiv Moskve.
Iz ruske ambasade upozorili su na „neizbežne katastrofalne posledice”.
- Kopenhagen je opčinjen opasnim iluzijama da će kupovina ofanzivnog visokopreciznog oružja dugog dometa, s ciljem stvaranja vojne pretnje nuklearnoj sili, doprineti jačanju bezbednosti i odbrane Danske - poručili su iz ruske ambasade.
Danska je još prošle godine najavila nabavku oružja dugog dometa zbog, kako je navela, ruske vojne pretnje Evropi. Ta odluka tada je izazvala oštru reakciju Moskve.
Danska premijerka Mete Frederiksen pozvala je tada vojsku da „kupuje, kupuje i kupuje” novo naoružanje. Takav pristup predstavljao je veliki zaokret nakon višegodišnjeg smanjivanja vojnog budžeta, a usledio je u kontekstu ruskog rata u Ukrajini.
Danska je sada dogovorila nabavku raketa „Antem” američke odbrambene kompanije „Kovenant”, koje se proizvode u Nemačkoj, kao i raketa „Džoint strajk misl” norveške kompanije „Kongsberg”. One su namenjene danskim borbenim avionima F-35.
Danski ministar odbrane nije otkrio koliko je raketa naručeno niti koliko će država platiti za njihovu nabavku.
(Politika onlajn)
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