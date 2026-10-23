VETERINAR KOJI JE PROMENIO SVET TRANSPORTA: DŽon Bojd Danlop nije ni slutio da će postati inovator

GODINA je 1840. U malom gradu Dreghorn, u Škotskoj, u jednostavnom domu, rođen je dečak čije će ime postati sinonim za jedan od najvažnijih izuma u ​​istoriji transporta. Džon Bojd Danlop je odrastao u skromnoj porodici. Nakon studija na Univerzitetu u Edinburgu, kvalifikovao se za veterinara i posvetio se lečenju životinja, nikada ne sluteći da će ga život odvesti potpuno drugačijim putem – putem inovacija.

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Izum pneumatske gume

Godine 1887, Danlop je živeo u Belfastu sa suprugom i sinom. Njegov desetogodišnji sin Džoni imao je tricikl koji je svakodnevno vozio kaldrmisanim ulicama.

Međutim, ovo zadovoljstvo je bilo kratkog veka - tvrdi gumeni točkovi stvarali su jake vibracije, što je vožnju činilo neudobnom i iscrpljujućom. Džoni se često žalio na bol zbog stalnog tresenja, a Danlop je odlučio da pronađe rešenje.

#taldiacomavui, el 1921, morí a Dublín John Boyd Dunlop. Fou un veterinari escocès q va reinventar el pneumàtic amb cambra. Va fundar la companyia q duu el seu cognom, Dunlop Tyres. El desenvolupament del pneumàtic arribà en un moment crucial dl'expansió dl transport terrestre https://t.co/75niQr4LI0 — Antoni Gelonch (@Antoni_Gelonch) October 23, 2026

Dok je proučavao točkove, Danlop je došao na revolucionarnu ideju – ako bi točkove prekrio mekim materijalom ispunjenim vazduhom, vožnja bi postala mnogo udobnija.

Eksperimentisao je sa gumom i platnom i stvorio prvu pneumatsku gumu. Njegova guma se sastojala od gumene cevi ispunjene vazduhom, koju je zatim obmotao platnom i pričvrstio za točak. Vazduh unutar gume je apsorbovao udarce, čineći vožnju mnogo udobnijom i bržom.

Godine 1888, Danlop je patentirao svoj izum, nesvestan da je upravo stvorio nešto što će zauvek promeniti svet transporta.

Revolucija u biciklističkim trkama

Danlopov izum je prvi put postao poznat široj javnosti kada ga je biciklista Vilijam Hjum koristio u lokalnoj trci u Belfastu.

Dok su se drugi takmičari mučili sa tvrdim gumama, Hjum je postizao znatno veće brzine sa manje napora zahvaljujući Danlopovim pneumatskim gumama. Pobeda je bila ubedljiva, a vest o čudotvornim gumama se proširila poput munje.

Pneumatske gume su ubrzo postale neizostavni deo biciklističkih trka, a njihova upotreba je počela da se širi i na druga vozila.

Godine 1889, Danlop je osnovao kompaniju za pneumatske gume Danlop, koja je počela masovnu proizvodnju guma.

John Boyd Dunlop (5 Feb 1840 Scotland-23 Oct 1921 #Dublin). Inventor/vet.🧑‍🔬🐄🐑Most of career in Ireland; moved to #Downpatrick #Down. Sold rights to pneumatic tyres to Harvey Du Cros. 🪦Deans Grange. Dunlop's 1st pneumatic bicycle tyre @NtlMuseumsScot! 🚲 https://t.co/buuiRclmed https://t.co/XRBAHHaw81 — Irish History Bitesize! (@lorraineelizab6) October 23, 2026

Uprkos svom uspehu, Danlop se suočio sa pravnim problemima. Kada je pokušao da zaštiti svoj patent, otkriveno je da je sličan princip već patentirao 1845. godine škotski inženjer Robert Vilijam Tomson.

Iako nije mogao da bude ekskluzivni vlasnik patenta, Danlopova verzija gume bila je daleko praktičnija i lakša za proizvodnju, što je omogućilo njenu komercijalizaciju.

Čovek koji je zauvek promenio način na koji vozimo

Nakon uspeha kompanije, Danlop se povukao iz posla i vratio veterinarskoj praksi. Međutim, njegov izum je nastavio da menja svet.

Pneumatske gume nisu ostale samo za bicikle – postale su neophodne u razvoju automobila i motocikala, a kasnije i u vazduhoplovnoj industriji.

Džon Bojd Danlop je preminuo 23. oktobra 1921. godine u Dablinu, ostavljajući za sobom nasleđe koje je oblikovalo savremeni svet transporta.

Njegovo ime i dalje nosi jedan od najpoznatijih svetskih proizvođača guma - Danlop Tajrs, koji nastavlja da inovira i razvija gume za sve vrste vozila.

Danas, kada sednemo u automobil, vozimo bicikl ili putujemo avionom, retko razmišljamo o čoveku koji je omogućio moderni prevoz.

Ali nasleđe Džona Bojda Danlopa ostaje trajno utisnuto u svaki točak koji se okreće na putevima širom sveta.

(Index hr)