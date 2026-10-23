POLICAJAC UKRAO IDENTITET MUŠKARCA KOJEG JE PRONAŠAO MRTVOG: Živeo u njegovoj kući i plaćao račune

JEDAN policajac s Floride optužen je da je ukrao identitet muškarca kojeg je pronašao mrtvog, da bi se potom uselio u njegovu kuću i preuzeo njegov identitet.

Foto: /X/ @Ginasassyass

Brajan Luis Sguros (35), policajac iz Lauderhila na Floridi, uhapšen je ranije ove nedelje, Istražitelji tvrde da se Sguros lažno predstavljao kao preminuli Denis Vest, uselio se u dvospratnu kuću u kojoj je pronašao njegovo telo, a koju je potom renovirao.Sguros se još nije izjasnio o optužbama.

Nije poznato ni ima li advokata. Policijska uprava Lauderhila udaljila ga je s dužnosti i suspendovala, piše BBC.

🚨THIS IS INSANE!!!! A Florida POLICE OFFICER who found a 71-year-old man DE@D on a welfare check TOOK HIS HOUSE, STOLE his IDENTITY, CREMATED HIS BODY... ...and then RENOVATED HIS HOME and lived in it FOR YEARS!!!! Yes, you read that right. Investigators say a cop was sent to check on a man, found him gone, and decided the house was his now. The elderly man's name was Dennis Ionis West, he was 71 years old. A neighbor hadn’t seen him in more than a week and on July 11th, 2022, Lauderhill police went to check on him. They found him deceased, just inside his front door. Natural causes. One of the responding officers was Brian Louis Sguros, 35 and authorities say Sguros told the medical examiner’s office he was Dennis’s FRIEND. There’s NO indication the two men ever knew each other and then he told them Dennis had NO LIVING FAMILY. Authorities say that was a LIE. Investigators say Sguros then had Dennis’s body CREMATED. On August 1st, just weeks later, he took possession of the house, he admitted it himself in a sworn court document. AND IT GETS WORSE. Investigators say he used POLICE DATABASES to pull Dennis’s personal information. He paid the taxes and utilities in DENNIS’S NAME. He allegedly FORGED the man’s signature to get a city permit for repairs. The contractors thought Dennis was still ALIVE. A neighbor says he tore out the inside and talked about renting it as an Airbnb. He claims he spent $214,000 on it. So how did it finally come out? Dennis’s relatives, the family he said didn’t exist, sold the house. And when the new owners refused to reimburse him for his renovations... he SUED THEM. That’s what finally brought police to his door. — Matt Van Swol (@mattvanswol) October 22, 2026

Organizovao je kremiranje tela vlasnika kuće

Policija je 2022. godine dobila poziv da proveri kako je 71-godišnji stanovnik Lauderhila Denis Vest. Policajac Brajan Luis Sguros poslat je kao ispomoć tokom provere.

Kada je pronašao Vesta, koji je umro prirodnom smrću, navodno je "osmislio složenu prevaru kako bi preuzeo kontrolu nad kućom te osobe", objavila je kancelarija šerifa okruga Brovard.

🔥🚨DEVELOPING: A Florida man who was found dead in his home during a welfare check in July 2022 and a officer who discovered the body named Brian Louis Sguros with the Lauderhill Police Department moved into the home and spent years impersonating him. https://t.co/k5AO01IkfJ — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) October 22, 2026

Prema saopštenju, istražitelji tvrde da je Sguros kancelariji sudskog veštaka rekao da je bio Vestov prijatelj, iako vlasti nisu pronašle nikakve dokaze da su se njih dvojica poznavala.

U sudskim dokumentima navodi se da se policajac vidi na snimku kamere na uniformi tokom provere i da ništa ne upućuje na to da je ranije bio u kontaktu s Vestom.

Sguros je navodno kancelariji sudskog veštaka kazao i da Vest nema živih članova porodice, što takođe nije bilo tačno. Sguros je potom organizovao kremiranje Vestovog tela.

Kaže da je želeo da spreči druge da se bespravno usele u kuću

Zajednička istraga kancelarije šerifa i kancelarije za procenu vrednosti nekretnina okruga Brovard pokazala je da je Sguros u avgustu 2022. preuzeo kuću i uselio se u nju.

Vlasti tvrde da je 2025. godine kancelariji za procenu vrednosti nekretnina predao dokumentaciju u kojoj je naveo da je kuću preuzeo još u avgustu 2022.

U sudskim dokumentima navodi se da Sguros tvrdi kako je preuzeo kuću jer je bila opasna i da je želeo da spreči da se u nju bespravno usele druge osobe.

Florida officer accused of stealing dead man's identity and moving into his home, police say https://t.co/SoitCwbpYg — BBC News (World) (@BBCWorld) October 22, 2026

Plaćao je račune za komunalne usluge koji su glasili na ime preminulog muškarca. Takođe je zatražio dozvolu za zamenu spoljnih vrata i prozora, što je trebalo da košta 8.000 dolara.

Sguros je tvrdio da je povećao vrednost nekretnine i da je u kuću uložio više od 214.000 dolara.

Platio kauciju 25.000 dolara

Uhapšeni se tereti za zloupotrebu službenog položaja, nezakonito korišćenje identiteta preminule osobe, nezakonito korišćenje ličnih identifikacijskih podataka, krivično delo protiv korisnika računara i nezakonito korišćenje komunikacijskog uređaja za dvosmernu komunikaciju.

Pušten je iz pritvora uz garanciju od 25.000 dolara. Lokalne policijske službe saznale su za slučaj kada su Vestovi naslednici pokušali da prodaju nekretninu.

(Telegraf)