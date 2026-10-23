POLICAJAC UKRAO IDENTITET MUŠKARCA KOJEG JE PRONAŠAO MRTVOG: Živeo u njegovoj kući i plaćao račune
JEDAN policajac s Floride optužen je da je ukrao identitet muškarca kojeg je pronašao mrtvog, da bi se potom uselio u njegovu kuću i preuzeo njegov identitet.
Brajan Luis Sguros (35), policajac iz Lauderhila na Floridi, uhapšen je ranije ove nedelje, Istražitelji tvrde da se Sguros lažno predstavljao kao preminuli Denis Vest, uselio se u dvospratnu kuću u kojoj je pronašao njegovo telo, a koju je potom renovirao.Sguros se još nije izjasnio o optužbama.
Nije poznato ni ima li advokata. Policijska uprava Lauderhila udaljila ga je s dužnosti i suspendovala, piše BBC.
Organizovao je kremiranje tela vlasnika kuće
Policija je 2022. godine dobila poziv da proveri kako je 71-godišnji stanovnik Lauderhila Denis Vest. Policajac Brajan Luis Sguros poslat je kao ispomoć tokom provere.
Kada je pronašao Vesta, koji je umro prirodnom smrću, navodno je "osmislio složenu prevaru kako bi preuzeo kontrolu nad kućom te osobe", objavila je kancelarija šerifa okruga Brovard.
Prema saopštenju, istražitelji tvrde da je Sguros kancelariji sudskog veštaka rekao da je bio Vestov prijatelj, iako vlasti nisu pronašle nikakve dokaze da su se njih dvojica poznavala.
U sudskim dokumentima navodi se da se policajac vidi na snimku kamere na uniformi tokom provere i da ništa ne upućuje na to da je ranije bio u kontaktu s Vestom.
Sguros je navodno kancelariji sudskog veštaka kazao i da Vest nema živih članova porodice, što takođe nije bilo tačno. Sguros je potom organizovao kremiranje Vestovog tela.
Kaže da je želeo da spreči druge da se bespravno usele u kuću
Zajednička istraga kancelarije šerifa i kancelarije za procenu vrednosti nekretnina okruga Brovard pokazala je da je Sguros u avgustu 2022. preuzeo kuću i uselio se u nju.
Vlasti tvrde da je 2025. godine kancelariji za procenu vrednosti nekretnina predao dokumentaciju u kojoj je naveo da je kuću preuzeo još u avgustu 2022.
U sudskim dokumentima navodi se da Sguros tvrdi kako je preuzeo kuću jer je bila opasna i da je želeo da spreči da se u nju bespravno usele druge osobe.
Plaćao je račune za komunalne usluge koji su glasili na ime preminulog muškarca. Takođe je zatražio dozvolu za zamenu spoljnih vrata i prozora, što je trebalo da košta 8.000 dolara.
Sguros je tvrdio da je povećao vrednost nekretnine i da je u kuću uložio više od 214.000 dolara.
Platio kauciju 25.000 dolara
Uhapšeni se tereti za zloupotrebu službenog položaja, nezakonito korišćenje identiteta preminule osobe, nezakonito korišćenje ličnih identifikacijskih podataka, krivično delo protiv korisnika računara i nezakonito korišćenje komunikacijskog uređaja za dvosmernu komunikaciju.
Pušten je iz pritvora uz garanciju od 25.000 dolara. Lokalne policijske službe saznale su za slučaj kada su Vestovi naslednici pokušali da prodaju nekretninu.
(Telegraf)
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