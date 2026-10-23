Svet

DANSKA HITNO NAORUŽALA UKRAJINSKE F-16: Isporučeno više od 50.000 granata za obračun sa ruskim dronovima

D.D.

23. 10. 2026. u 11:16

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VLADA Danske isporučila je u ubrzanom režimu Ukrajini više od 50.000 granata kalibra 20 milimetara za avionske topove lovaca F-16, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ukrajine.

ДАНСКА ХИТНО НАОРУЖАЛА УКРАЈИНСКЕ Ф-16: Испоручено више од 50.000 граната за обрачун са руским дроновима

Foto AP

Ukrajinski piloti ih već koriste za presretanje udarnih dronova, napominje se u saopštenju.

(Sputnjik)

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