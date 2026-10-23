NIJE LOSOS, A CENA JE PRAVI LUKSUZ! Kilogram ove ribe u Srbiji košta skoro 5.000 dinara

CENA ribe u Srbiji zavisi od vrste, porekla, načina uzgoja, veličine, svežine i toga da li se prodaje cela, očišćena ili u obliku fileta.

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Dok su šaran, pastrmka i oslić među pristupačnijim izborima za svakodnevnu ishranu, pojedine vrste morske ribe mogu dostići znatno više cene.

Među najskupljim vrstama izdvajaju se San Pjer, zubatac i romb, dok je losos jedna od skupljih i rasprostranjenijih opcija u redovnoj ponudi.

San Pjer - jedna od najskupljih vrsta u ponudi

San Pjer (poznata i kao riba Kovač i riba Svetog Petra) spada među cenjenije vrste morske ribe. Njegovo meso je belo, nežno i blagog ukusa, zbog čega je posebno zastupljen u gastronomiji višeg cenovnog ranga.

Prema dostupnim podacima sa srpskog tržišta, kilogram svežeg San Pjera u pojedinim ponudama može da košta nekoliko hiljada dinara. Cenovnik jednog domaćeg maloprodajnog izvora za ovaj proizvod navodi cenu od 4.799,99 dinara po kilogramu.

Zbog ograničene dostupnosti u odnosu na uobičajene vrste ribe, kao i načina nabavke i veličine primeraka, San Pjer predstavlja jedan od kandidata za najskuplju ribu koja se može pronaći na srpskom tržištu.

Zubatac i romb - skupe vrste morske ribe

Pored San Pjera, među skupljim vrstama izdvajaju se zubatac i romb. Obe vrste cenjene su zbog kvaliteta mesa i upotrebe u pripremi specijaliteta od morske ribe.

Zubatac je morska riba čvrstog, belog mesa, koja se često priprema pečenjem ili na žaru.

Njegova cena zavisi od veličine primerka, porekla i dostupnosti. U pojedinim ugostiteljskim cenovnicima kilogram zubatca dostiže nekoliko hiljada dinara, a u luksuznijim restoranima i više.

Romb je pljosnata morska riba poznata po nežnom mesu i cenjenom gastronomskom kvalitetu. I njegova cena može biti visoka, posebno kada se prodaje kao sveža riba boljeg kvaliteta.

Koliko košta losos u Srbiji?

Losos je jedna od najpoznatijih skupljih vrsta ribe u Srbiji i dostupan je u mnogim ribarnicama i većim trgovinskim lancima. Koristi se za pripremu različitih jela, a naročito je tražen u obliku fileta.

Prema objavljenim cenama iz prethodnih sezona, kilogram lososa u pojedinim ribarnicama koštao je približno 2.500-3.200 dinara, mada se iznosi razlikuju u zavisnosti od proizvoda i prodavca.

Na cenu utiču poreklo ribe, deo koji se prodaje, obrada i trenutna ponuda.

Zbog široke dostupnosti, losos je praktičan primer skuplje ribe koju kupci u Srbiji mogu redovno da pronađu.

(BizPortal)

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