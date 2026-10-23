PRVI SNIMCI RUSKE NOĆNE AKCIJE: Skriveni "Grad" tukao po ukrajinskim položajima, nema preživelik
MINISTARSTVO odbrane Rusije saopštilo je da su uništena komandna mesta za upravljanje ukrajinskim dronovima u zoni specijalne vojne operacije.
Napad je izvela posada višecevnog raketnog sistema „Grad“ iz sastava 41. motorizovanog streljačkog puka 44. armijskog korpusa grupe snaga „Sever“.
Neprijatelj je bio kamufliran, ali su ga otkrile posade ruskih izviđačkih bespilotnih letelica. Ciljevi su se nalazili u Sumskoj oblasti.
Artiljerci su dejstvovali visokoeksplozivnim parčadnim raketama kalibra 122 mm. Napad je izveden noću i zahtevao je dobru koordinaciju i profesionalizam, ali se trud isplatio – uništeni su ne samo centri za upravljanje dronovima, već i operateri bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine koji su se nalazili u njima.
Napad je izveden sa udaljenosti veće od 20 kilometara od vatrenog položaja. Tokom celog napada, posadu sistema „Grad” od pretnji iz vazduha štitili su lovci ruske mobilne vatrene grupe. Nakon ispaljivanja raketa, vojnici su promenili položaj i kamuflirali borbeno vozilo.
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