Svet

NOVI DIPLOMATSKI UDAR NA MOSKVU! Austrija proteruje četvoro ruskih diplomata, moraju odmah da napuste zemlju

P. Đurđević

23. 10. 2026. u 10:28

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AUSTRIJA je proglasila četiri ruske diplomate u Beču za persone non grata, prenose mediji, pozivajući se na austrijsko Ministarstvo spoljnih poslova.

НОВИ ДИПЛОМАТСКИ УДАР НА МОСКВУ! Аустрија протерује четворо руских дипломата, морају одмах да напусте земљу

Foto: Joe Klamar/AFP/Profimedia

- Četvoro ruskih diplomata koji rade u Beču proglašeno je za nepoželjne osobe zbog postupaka koji su nespojivi sa njihovim diplomatskim statusom - navode mediji.

Foto: Lucas Vallecillos / VWPics / Profimedia

Oni moraju odmah da napuste zemlju.

(Sputnjik)

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