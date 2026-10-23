NOVI DIPLOMATSKI UDAR NA MOSKVU! Austrija proteruje četvoro ruskih diplomata, moraju odmah da napuste zemlju

AUSTRIJA je proglasila četiri ruske diplomate u Beču za persone non grata, prenose mediji, pozivajući se na austrijsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Foto: Joe Klamar/AFP/Profimedia

- Četvoro ruskih diplomata koji rade u Beču proglašeno je za nepoželjne osobe zbog postupaka koji su nespojivi sa njihovim diplomatskim statusom - navode mediji.

Oni moraju odmah da napuste zemlju.

(Sputnjik)

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