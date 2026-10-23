RUSKI DIZEL STIŽE U SAD: Tanker sa 40.000 tona goriva plovi ka NJujorku
TANKER pod zastavom Malte, koji prevozi 40.000 tona ruskog dizela, krenuo je na put ka Njujorku nakon dogovora predsednika Rusije Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa, pokazuju podaci britanske analitičke kompanije LSEG.
Tanker srednje veličine "Agioi Fanendes" ukrcao je 22. oktobra u ruskoj baltičkoj luci Primorsk 40.000 tona dizela, a očekuje se se da će 7. novembra stići u Sjedinjene Američke Države, prenosi Rojters.
Potpredsednik ruske vlade Aleksandar Novak je pre dva dana najavio ovu isporuku i dodao da je ona samo prva u nizu.
On je naveo da Rusija ne obnavlja izvoz u punom obimu, već u granicama mogućnosti svojih rafinerija, preneo je Interfaks.
Rusija bi do kraja godine mogla da poveća izvoz dizela na između tri miliona i 3,5 miliona tona mesečno, što odgovara njenom uobičajenom obimu izvoza tog goriva, napomenuo je Novak.
Prema njegovoj proceni, izvoz bi mogao da se vrati na prethodni nivo tek krajem godine, nakon čega bi i druge zemlje mogle da dobijaju količine koje su ranije uvozile iz Rusije.
Dogovor o isporukama ruskog dizela postigli su američki predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin u telefonskom razgovoru 9. oktobra, kada je najavljeno da će Rusija obezbediti dodatne količine goriva za američko i svetsko tržište, preneli su mediji.
Prema najavljenom planu, početna isporuka trebalo bi da iznosi 300.000 tona, nakon čega bi u novembru usledilo još 500.000 tona, a potom dodatnih milion tona.
Vašington je odobrio izuzeće koje omogućava transakcije povezane sa prodajom, transportom i uvozom ruskog dizela, uključujući isporuke u SAD, a dozvola važi do 7. aprila 2027. godine.
(Tanjug)
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