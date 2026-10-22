VUČIĆ O KOSOVU I METOHIJI: To je za mene od ogromnog, ključnog značaja

Aleksandar Vučić, nosilac i prvi na listi "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" jedini se odazvao debati na Radiju Beograd.

Foto D. Milovanović

Govorio je i o Kosovu i Metohiji.

- To je za mene od ogromnog značaja, od ključnog značaja. A sad da li će to biti lako? Pa, neće svakako. Bićemo pod ogromnim pritiscima da se svrstamo na jednu ili na drugu stranu, zato je potrebno da imamo iskustvo. Pa što njihovi odnosi budu lošiji, što kriza bude veća, utoliko će ti zahtevi za pripajanjem, ili prisajedinjenjem, ili usaglašavanjem sa jednom stranom biti neuporedivo snažniji. Za nas je Kosovo i Metohija deo Srbije, u skladu sa Ustavom Srbije, kao lexo territorium, kao najvišim pravnim aktom naše zemlje. Ali istovremeno, i Kosovo i Metohija je i u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija i Rezolucijom 1244, deo naše teritorije. Bili smo, i bićemo, pod ogromnim pritiskom. Nastavićemo našu akciju daljeg otpriznavanja Kosova i Metohije, i na to imamo puno legitimno, i u skladu sa najvišim pravnim aktima međunarodno javnopravnim dokumentima, pravo da to radimo. I to ćemo nastaviti: pomagaćemo našem narodu, dalje činiti sve što možemo da oni ekonomski i socijalno mogu da opstanu na Kosovu i Metohiji, jer je jasno da Aljbin Kurti, koji podržava naše protivnike, zajedno sa Nenadom Rašićem, će učiniti sve da Srbe proteruje dalje sa Kosova i Metohije, da nastavi to proterivanje. Da, imam na umu i taj savez koji je stvoren, taj savez koji je stvoren, koji je napravljen direktno protiv interesa Srbije i koji je pretnja Srbiji. I kada god smo ih pitali, primetili ste, u Hrvatskoj su, hm, odgovarali kroz šale, pošalice, na sve moguće načine, samo nikada nisu rekli: "A šta je smisao tog saveza?" Dakle, to nije reč o vojno-tehničkoj saradnji, znaju oni koji se tim poslom bave na šta mislim i o čemu govorim. Ovde je reč o vojnom savezu. Zašto i čemu taj vojni savez? Nikada nam to nisu rekli. Kad god smo pitali i Prištinu, Tiranu, nikada nam nisu rekli čemu taj vojni savez - rekao je on.

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