"PRVO ĆU ZAPALITI VRATA"": Dečak (13) izbo nastavnicu i učenika u školi! Pronađen dnevnik sa jezivim detaljima

U NAPADU u Osnovnoj školi "Štefan cel Mare" u rumunskom gradu Bistrici, povređeni su nastavnica matematike (28) i učenik (12).

Foto: Printskrin Youtube

Nastavnica je zadobila povrede čela, predela ispod oka i grudnog koša, zbog čega je operisana i zadržana u bolnici.

Prema poslednjim informacijama, njeno stanje je stabilno i oporavlja se uz lekarski nadzor.

Dvanaestogodišnji dečak povređen je u predelu glave, uha, ramena i grudnog koša, ali je nakon pregleda i ukazane pomoći pušten iz bolnice na kućno lečenje, prenose rumunski mediji.

Za ovaj zločin osumnjičen je trinaestogodišnji učenik, koji je napad izvršio nožem i najverovatnije ga unapred isplanirao iz rasnih pobuda, a nakon incidenta nije pokazao kajanje, izjavio je u utorak glavni tužilac Tužilaštva pri Sudu u Bistrici-Nasaudu, Adrijan Bričiju.

Prema njegovim rečima, dečak je od kuće poneo nož na preklapanje, fantomku, kacigu vojnog tipa i rukavice.

Ovu opremu stavio je u školskom toaletu, nakon čega se uputio ka učionici u kojoj je bio učenik kojeg je nameravao da napadne.

Kako je naveo tužilac, dečak je verovatno bio motivisan time što je drugog učenika smatrao Indijcem, najverovatnije zbog tamnije boje kože.

Njih dvojica ranije nisu imali sukobe.

Kada je stigao do učionice u kojoj je nastavu pohađao učenik godinu dana mlađi od njega, napadač je pokucao na vrata.

U trenutku kada je nastavnica matematike izašla na hodnik, više puta ju je nožem udario u glavu i grudni koš.

Jedan učenik pokušao je da pomogne nastavnici, nakon čega je napadač ušao u učionicu i počeo da traži dečaka kojeg je nameravao da povredi.

Drugi učenik stao je u odbranu dečaka koji je bio meta napada, ali mu je napadač nožem povredio glavu.

Učenik kojeg je tražio takođe je povređen, zadobivši površinsku povredu leđa, naveo je tužilac.

U pomoć napadnutim učenicima pritekli su školski čuvar i nastavnik fizičkog vaspitanja, uspeli su da savladaju napadača i oduzmu mu nož.

Učenik je svoje namere detaljno opisao u onlajn dnevniku od oko 50 stranica.

U njemu je, kako prenose rumunski mediji, sastavio spisak učenika koje je želeo da napadne i naveo razloge za svoje postupke.

Planirao je čak i da oduzme oružje policajcu, dok nadležni, prema navodima iz izveštaja, nisu na vreme prepoznali znake upozorenja.

- Prvo ću zapaliti vrata kancelarije, a zatim ću se popeti na drugi sprat i napasti ih. Na vestima su govorili da će oko škola biti više policajaca. Pa, možda ubijem jednog i uzmem mu oružje - napisao je, prema navodima rumunskih medija.

Učenik sedmog razreda, kako se navodi, nije slučajno odabrao datum napada, planirao ga je neposredno nakon rođendana školskog druga kojeg je želeo da povredi.

Foto: Printskrin Youtube

Glavna meta napadača navodno je bio školski drug romske nacionalnosti, dok je još četvoricu dečaka optuživao da su ga maltretirali.

Nakon napada, roditelji šestoro učenika i povređena nastavnica, zatražili su mere zaštite.

U dnevniku je tinejdžer, prema navodima iz izveštaja, na desetinama stranica pisao o razlozima koji su ga naveli na napad, izvorima inspiracije, vršnjačkom nasilju i mržnji kojoj je bio izložen na internetu.

Istovremeno je iznosio i ambiciozne planove, poput pisanja više knjiga i osnivanja političke stranke.

- Prve misli o napadu imao sam kada je vršnjačko nasilje postalo fizičko i kada sam imao modrice po celom telu. Pisao sam manifeste, a ovo je treći, i sve sam planirao još od februara ove godine - navodi se u njegovom dnevniku.

Trinaestogodišnjak do sada nije saslušan, kao ni njegova majka, koja ga prati tokom boravka u klinici za dečju psihijatriju u Klužu-Napoki, gde je hospitalizovan.

U međuvremenu je pretresena porodična kuća, koja se nalazi u jednom ruralnom mestu udaljenom oko 13 kilometara od Bistrice.

Na pitanje da li je reč o radikalizaciji maloletnika, glavni tužilac rekao je da to ne može da potvrdi, ali je ponovio da dečak nakon napada nije pokazao kajanje.

- Nije ostavljao utisak osobe koja se kaje. Nije pokazivao da žali zbog onoga što je uradio i nije delovao kao da ga je događaj potresao. Ne znam u kojoj meri je bio svestan svojih postupaka - izjavio je Bričiju.

On je naveo i da su tužioci Direkcije za istraživanje organizovanog kriminala i terorizma (DIICOT) razmatrali da li je slučaj u njihovoj nadležnosti.

Zaključeno je da je za istragu nadležno Tužilaštvo pri Sudu u Bistrici - Nasaudu, koje vodi postupak zbog sumnje na pokušaj ubistva.

Prema rečima glavnog tužioca, zbog toga što napadač ima 13 godina, ne može krivično da odgovara za počinjeno delo.

O eventualnim daljim merama odlučivaće Generalna direkcija za socijalnu pomoć i zaštitu dece.

(Telegraf)

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