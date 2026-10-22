VRATILI ORUŽJE POLICIJI: U Francuskoj ponovo dozvoljeno korišćenje zaglušujućih granata

Francuska policija je ponovo dobila odobrenje za upotrebu neletalnih granata za razbijanje demonstracija i bacača gumenih projektila LBD.

Foto: Goran Čvorović

Ova sredstva će moći da se koriste na najavljenim velikim demonstracijama u subotu. Zbog više teških ranjavanja, u kojima su dva maloletnika ostala nedavno bez šaka, a više ljudi u prethodnim manifestacijama ostalo bez oka, prethodno je bio uveden privremeni moratorijum na upotrebu određenog tipa zaglušujućih granata.

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Sindikati su nezadovoljni razgovorima sa vladom održanim u sredu i nastavljaju pripreme za generalni štrajk 5. novembra.