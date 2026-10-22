INFLACIJA U HOLANDIJI: Cene kuća porasle 2,9 odsto u septembru, a prosečna košta 505.000 evra

CENE postojećih stambenih nekretnina u Holandiji porasle su u septembru za 2,9 odsto u odnosu na isti mesec prošle godine, dok je prosečna cena dostigla 504.658 evra, uz blagi pad na mesečnom nivou, objavio je danas holandski Zavod za statistiku (CBS).

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U poređenju sa avgustom, cene su u septembru pale za 0,4 odsto, nastavljajući trend usporavanja rasta na godišnjem nivou, prenosi holandski portal NL Times. U avgustu su cene postojećih kuća i stanova bile za 3,3 odsto više nego godinu dana ranije, dok je u julu godišnji rast iznosio 3,9 odsto. Podaci ukazuju na postepeno usporavanje rasta cena nekretnina, koje traje od kraja 2024. godine. Regionalne razlike i dalje su izražene. U provincijama Frizija i Drente zabeležen je veći rast cena nego u pojedinim drugim delovima zemlje, dok je Amsterdam imao znatno sporiji rast u odnosu na druge velike gradove.

Na kretanje cena utiču ponuda nekretnina, troškovi stambenih kredita i promene u potražnji. Više kamatne stope ograničavaju iznos koji kupci mogu da pozajme, dok prodaja nekretnina koje su ranije bile izdavane može da poveća ponudu na tržištu. Iako su cene u septembru blago pale u odnosu na prethodni mesec, prosečna vrednost od 504.658 evra pokazuje da je kupovina stambene nekretnine u Holandiji i dalje finansijski zahtevna.

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