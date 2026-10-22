OČEKUJEM POBEDU OD NEKOLIKO STOTINA HILJADA GLASOVA! Vučić: To je ono što nam garantuje apsolutnu većinu!

ALEKSANDAR Vučić, nosilac i prvi na listi "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" govorio je na Radiju Beograd o izbornim očekivanjima.

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"Očekujem neku stotinu hiljada glasova razlike za nas, ali svakako biće teška i neizvesna borba. Nikada nisu naučili da pruže ruku protivniku, nikada nisu naučili da poštuju one koji drugačije misle", rekao je on.

"I zato očekujem, i želim, i tražim od naroda, tražim od ljudi podršku za pobedu, za pobedu koja bi nam donela apsolutnu većinu, to znači 47, 48, 49, 50 odsto glasova, to je ono što nam garantuje apsolutnu većinu!", kaže Vučić.

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