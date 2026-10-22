MOSKVA UPOZORAVA: Belousov razotkrio NATO plan za napad na Rusiju i Belorusiju
ZEMLjE NATO-a povećavaju svoje vojno prisustvo blizu granica Rusije i Belorusije, izjavio je ruski ministar odbrane Andrej Belousov. Vežbe Alijanse se, on smatra, sprovode kako bi se uvežbavali ofanzivni scenariji protiv Rusije i Belorusije.
- Vojno prisustvo Alijanse blizu naših granica se povećava - rekao je Belousov na sastanku zajedničkog kolegijuma ruskog i beloruskog ministarstva odbrane u Minsku.
On je posebno napomenuo da Severnoatlantska alijansa planira da poveća osam multinacionalnih bataljonskih taktičkih snaga NATO-a na istočnom krilu bloka do jačine brigade do 2027. godine.
- Vežbe Alijanse se sprovode kako bi se uvežbavali ofanzivni scenariji protiv naših zemalja - naglasio je ruski ministar odbrane.
Vojne pripreme Severnoatlantske alijanse zahtevaju da oružane snage Rusije i Belorusije blagovremeno reaguju na promene vojnopolitičke situacije.
- Sve to zahteva da blagovremeno reagujemo na promene vojnopolitičke situacije, jačamo saradnju u oblasti bezbednosti i povećavamo vojni potencijal. U tom cilju usavršavamo pristupe zajedničkoj upotrebi oružanih snaga - kazao je Belousov.
Prema rečima ministra, ubrzana militarizacija Evrope, koja prebacuje industriju na vojni kolosek i priprema infrastrukturu za brzo raspoređivanje oružanih snaga, predstavlja posebnu opasnost.
- Danas, vojna i politička situacija oko naših zemalja i dalje ostaje složena. Primećujemo ubrzani rast tenzija i agresivne akcije Zapada protiv Rusije i Belorusije. NATO, EU i kijevski režim svesno idu putem eskalacije - ocenio je Belousov.
(RT Balkan)
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