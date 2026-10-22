MOSKVA UPOZORAVA: Belousov razotkrio NATO plan za napad na Rusiju i Belorusiju

ZEMLjE NATO-a povećavaju svoje vojno prisustvo blizu granica Rusije i Belorusije, izjavio je ruski ministar odbrane Andrej Belousov. Vežbe Alijanse se, on smatra, sprovode kako bi se uvežbavali ofanzivni scenariji protiv Rusije i Belorusije.

Foto: MoiraM/Alamy/Profimedia

- Vojno prisustvo Alijanse blizu naših granica se povećava - rekao je Belousov na sastanku zajedničkog kolegijuma ruskog i beloruskog ministarstva odbrane u Minsku.

On je posebno napomenuo da Severnoatlantska alijansa planira da poveća osam multinacionalnih bataljonskih taktičkih snaga NATO-a na istočnom krilu bloka do jačine brigade do 2027. godine.

- Vežbe Alijanse se sprovode kako bi se uvežbavali ofanzivni scenariji protiv naših zemalja - naglasio je ruski ministar odbrane.

Vojne pripreme Severnoatlantske alijanse zahtevaju da oružane snage Rusije i Belorusije blagovremeno reaguju na promene vojnopolitičke situacije.

- Sve to zahteva da blagovremeno reagujemo na promene vojnopolitičke situacije, jačamo saradnju u oblasti bezbednosti i povećavamo vojni potencijal. U tom cilju usavršavamo pristupe zajedničkoj upotrebi oružanih snaga - kazao je Belousov.

Prema rečima ministra, ubrzana militarizacija Evrope, koja prebacuje industriju na vojni kolosek i priprema infrastrukturu za brzo raspoređivanje oružanih snaga, predstavlja posebnu opasnost.

- Danas, vojna i politička situacija oko naših zemalja i dalje ostaje složena. Primećujemo ubrzani rast tenzija i agresivne akcije Zapada protiv Rusije i Belorusije. NATO, EU i kijevski režim svesno idu putem eskalacije - ocenio je Belousov.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

NASTAVLjA SE POVRATAK NAŠIH MEDICINARA: Još 14 zdravstvenih radnika vraća se u Srbiju iz inostranstva