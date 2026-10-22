Svet

EVROPA NE MOŽE BEZ RUSIJE, KRČI PUT POVRATKU RUSKOG GASA! Putinov specijalac: Ko to poriče, izgubiće na svim frontovima

P. Đurđević

22. 10. 2026. u 13:13

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SPORAZUM Rusije i SAD o dizel gorivu je osnova za razvoj dijaloga dve zemlje, izjavio je Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom.

ЕВРОПА НЕ МОЖЕ БЕЗ РУСИЈЕ, КРЧИ ПУТ ПОВРАТКУ РУСКОГ ГАСА! Путинов специјалац: Ко то пориче, изгубиће на свим фронтовима

Foto: Tanjug (AP Photo/Pavel Bednyakov)

- Juče smo doneli veoma važne odluke, a glavna odluka je bila da nastavimo komunikaciju, posebno o sukobu između Ukrajine i Rusije. Bio je to divan dijalog - rekao je Dmitrijev na Veronskom Evroazijskom ekonomskom forumu. 

Kako je podsetio, administracija prethodnog američkog predsednika Džozefa Bajdena nije dozvoljavala takav dijalog . 

- Reč je o realnoj bezbednosti Rusije, Ukrajine i Evrope u budućnosti. Ovo je veoma važno i jučerašnji pregovori su u tom smislu bili veoma uspešni, zato što će svako privremeno rešenje praktično stoprocentno isprovocirati još veće neprijateljstvo. To jest, pitanje je kako će izgledati to dugotrajnije rešenje - naveo je Dmitrijev.

On je podvukao da Rusija vrlo jasno iskazuje stav šta je potrebno da bi se konflikt okončao.

- U suštini, smatram da je sada u toku proces u kom razne strane dijaloga shvataju da je to zaista realistično rešenje, zato što su mnoge strane predlagale nerealistična rešenja i tako samo udaljavale postizanje mira - ocenio je ruski zvaničnik.

Osim toga, osvrnuo se na sporazum Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država o dizel gorivu i poručio da nastavlja da ostvaruje pozitivan efekat na tržišta.

- Trenutno se mnogo pažnje posvećuje 'dizel sporazumu'. Veoma je važan. Smatramo da će nam to omogućiti da značajno poboljšamo našu tržišnu poziciju, a takođe ga vidimo kao razvoj fundamentalnog dijaloga i komunikacije sa SAD - rekao je Dmitrijev.

Dmitrijev je takođe ukazao da je obnavljanje saradnje Rusije i Evrope neminovno.

- Što više bude sporazuma između Rusije i SAD, to će i evropske kompanije imati više želje da im se priključe - naveo je ruski zvaničnik.

Ipak, kako dodaje, bez obzira na rast cena, Evropa kupuje ruski gas. On je poručio da je kupovina gasa od Rusije neizbežna i da će političari koji to poriču izgubiti na svim frontovima. 

- Evropa se trenutno nalazi u dubokoj energetskoj krizi. Eksplozija na 'Severnom toku' je bila najveći teroristički napad na evropskom gasovodu u istoriji i tu priču prati mnogo lažnih narativa, koji govore o tome da je u to bila umešana Rusija, da je sama digla u vazduh sopstveni cevovod. To je smešno, hajde da to ne zaboravimo. Osim toga, nema nikakve sumnje da će 'Severni tok 1' i 'Severni tok 2' u nekom trenutku ponovo početi da rade, to je neizbežno - ocenio je Dmitrijev.

Ruski zvaničnik je poručio da je Evropi zaista potrebna pomoć i osvrnuo se na pitanja migracija i nestašice energetskih resursa.

- Evropa želi da pokaže da je upravo Rusija kriva za sve teškoće Evrope. Ali problem nije u Rusiji, već u tome što su evropski političari isuviše poverovali u sopstvenu laž i izmišljotine - ocenio je Dmitrijev.

On je poručio svim evropskim političarima koji veruju da sve rade ispravno da im za probleme sa migracijom nije kriva Rusija, a evropskim građanima da treba da postave pitanja svojim vladama. 

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Kupili smo montažnu kuću od kontejnera iz Kine i - čudo je (VIDEO)
Panorama

0 0

"Kupili smo montažnu kuću od kontejnera iz Kine i - čudo je" (VIDEO)

RAST cena nekretnina poslednjih godina postao je jedan od najvećih društvenih i ekonomskih problema savremenog doba. Kupovina ili iznajmljivanje stana ili kuće za mnoge ljude više nije realna opcija, čak ni uz stalno zaposlenje i stabilna primanja. Troškovi po kvadratu rastu brže od plata, kamatne stope otežavaju zaduživanje, a tržište je sve manje prilagođeno prosečnom građaninu.

21. 10. 2026. u 21:05

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAD ČUJEM, POLUDIM! Sandra Afrika bi zabranila Bajagin veliki hit - pevačica šokirala izjavom

"KAD ČUJEM, POLUDIM!" Sandra Afrika bi zabranila Bajagin veliki hit - pevačica šokirala izjavom