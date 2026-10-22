EVROPA NE MOŽE BEZ RUSIJE, KRČI PUT POVRATKU RUSKOG GASA! Putinov specijalac: Ko to poriče, izgubiće na svim frontovima

SPORAZUM Rusije i SAD o dizel gorivu je osnova za razvoj dijaloga dve zemlje, izjavio je Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom.

Foto: Tanjug (AP Photo/Pavel Bednyakov)

- Juče smo doneli veoma važne odluke, a glavna odluka je bila da nastavimo komunikaciju, posebno o sukobu između Ukrajine i Rusije. Bio je to divan dijalog - rekao je Dmitrijev na Veronskom Evroazijskom ekonomskom forumu.

Kako je podsetio, administracija prethodnog američkog predsednika Džozefa Bajdena nije dozvoljavala takav dijalog .

- Reč je o realnoj bezbednosti Rusije, Ukrajine i Evrope u budućnosti. Ovo je veoma važno i jučerašnji pregovori su u tom smislu bili veoma uspešni, zato što će svako privremeno rešenje praktično stoprocentno isprovocirati još veće neprijateljstvo. To jest, pitanje je kako će izgledati to dugotrajnije rešenje - naveo je Dmitrijev.

On je podvukao da Rusija vrlo jasno iskazuje stav šta je potrebno da bi se konflikt okončao.

- U suštini, smatram da je sada u toku proces u kom razne strane dijaloga shvataju da je to zaista realistično rešenje, zato što su mnoge strane predlagale nerealistična rešenja i tako samo udaljavale postizanje mira - ocenio je ruski zvaničnik.

Osim toga, osvrnuo se na sporazum Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država o dizel gorivu i poručio da nastavlja da ostvaruje pozitivan efekat na tržišta.

- Trenutno se mnogo pažnje posvećuje 'dizel sporazumu'. Veoma je važan. Smatramo da će nam to omogućiti da značajno poboljšamo našu tržišnu poziciju, a takođe ga vidimo kao razvoj fundamentalnog dijaloga i komunikacije sa SAD - rekao je Dmitrijev.

Dmitrijev je takođe ukazao da je obnavljanje saradnje Rusije i Evrope neminovno.

- Što više bude sporazuma između Rusije i SAD, to će i evropske kompanije imati više želje da im se priključe - naveo je ruski zvaničnik.

Ipak, kako dodaje, bez obzira na rast cena, Evropa kupuje ruski gas. On je poručio da je kupovina gasa od Rusije neizbežna i da će političari koji to poriču izgubiti na svim frontovima.

- Evropa se trenutno nalazi u dubokoj energetskoj krizi. Eksplozija na 'Severnom toku' je bila najveći teroristički napad na evropskom gasovodu u istoriji i tu priču prati mnogo lažnih narativa, koji govore o tome da je u to bila umešana Rusija, da je sama digla u vazduh sopstveni cevovod. To je smešno, hajde da to ne zaboravimo. Osim toga, nema nikakve sumnje da će 'Severni tok 1' i 'Severni tok 2' u nekom trenutku ponovo početi da rade, to je neizbežno - ocenio je Dmitrijev.

Ruski zvaničnik je poručio da je Evropi zaista potrebna pomoć i osvrnuo se na pitanja migracija i nestašice energetskih resursa.

- Evropa želi da pokaže da je upravo Rusija kriva za sve teškoće Evrope. Ali problem nije u Rusiji, već u tome što su evropski političari isuviše poverovali u sopstvenu laž i izmišljotine - ocenio je Dmitrijev.

On je poručio svim evropskim političarima koji veruju da sve rade ispravno da im za probleme sa migracijom nije kriva Rusija, a evropskim građanima da treba da postave pitanja svojim vladama.

(RT Balkan)

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