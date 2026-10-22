PESKOV "PROČITAO" IGRU EVROPE: Amerika traži mir, Brisel gura Ukrajinu u novi krvavi krug

SJEDINjENE Američke Države ulažu velike napore u rešavanje ukrajinskog sukoba, dok su napori Evrope usmereni na podsticanje daljih vojnih dejstava, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov na brifingu za novinare.

foto: Sergei Bobylev / Zuma Press / Profimedia

- Američka administracija čini veoma mnogo kako bi doprinela mirnom rešavanju sukoba. Evropske prestonice ne čine ništa da doprinesu mirnom rešenju, a istovremeno čine veoma mnogo kako bi podstakle nastavak i dalju eskalaciju vojnih dejstava - rekao je Peskov.

On je istakao i da predsednik Rusije Vladimir Putin nije preko američkog izaslanika Stiva Vitkofa prosleđivao nikakve dokumente sa planovima za rešavanje ukrajinskog sukoba.

Photo: Tanjug/Alexander Kazakov (POOL)

Peskov je istakao i da ruski lider još nije doneo odluku o sastavu ruske delegacije koja će učestvovati u trilateralnim pregovorima o Ukrajini.

(Sputnjik)

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