VUČIĆEV IMITATOR: Ujedinjena Srbija pobeđuje!

RAST cena nekretnina poslednjih godina postao je jedan od najvećih društvenih i ekonomskih problema savremenog doba. Kupovina ili iznajmljivanje stana ili kuće za mnoge ljude više nije realna opcija, čak ni uz stalno zaposlenje i stabilna primanja. Troškovi po kvadratu rastu brže od plata, kamatne stope otežavaju zaduživanje, a tržište je sve manje prilagođeno prosečnom građaninu.