Politika

VUČIĆEV IMITATOR: Ujedinjena Srbija pobeđuje!

Novosti online

22. 10. 2026. u 15:27

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NAJPOZNATIJI imitator predsednika Srbije Aleksandra Vučića Dalibor Golubović pružio je podršku listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija.

ВУЧИЋЕВ ИМИТАТОР: Уједињена Србија побеђује!

Foto: Novosti

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