NATO UVEŽBAVA NAPADE NA RUSIJU I BELORUSIJU: Belousov upozorio: "Ovo predstavlja posebnu opasnost"
NATO planira da tokom 2027. godine osam multinacionalnih bataljonskih taktičkih grupa na svom "istočnom krilu" proširi na nivo brigada, a istovremeno održava vojne vežbe u kojima se uvežbavaju ofanzivni scenariji protiv Rusije i Belorusije, izjavio je ruski ministar odbrane Andrej Belousov.
On je na sednici zajedničkog kolegijuma ministarstava odbrane Rusije i Belorusije u Minsku, istakao da Severnoatlantska alijansa planira značajno jačanje svojih snaga na istočnom krilu.
- NATO planira da tokom 2027. godine osam multinacionalnih bataljonskih taktičkih grupa na istočnom krilu Alijanse podigne na nivo brigada - rekao je Belousov.
- Alijansa sprovodi vojne vežbe u kojima se uvežbavaju ofanzivni scenariji protiv naših zemalja - naglasio je ruski ministar odbrane.
Vojne pripreme Severnoatlantske alijanse zahtevaju da oružane snage Rusije i Belorusije blagovremeno reaguju na promene vojnopolitičke situacije.
- Sve to zahteva da blagovremeno reagujemo na promene vojnopolitičke situacije, jačamo saradnju u oblasti bezbednosti i povećavamo vojni potencijal. U tom cilju usavršavamo pristupe zajedničkoj upotrebi oružanih snaga - rekao je Belousov, ukazujući na jačanje vojnog prisustva zemalja NATO-a u blizini granica Rusije i Belorusije.
Ministar odbrane Rusije istakao je i da NATO, Evropska unija i ukrajinske vlasti idu putem eskalacije, upozorivši da posebnu opasnost predstavlja ubrzana militarizacija Evrope.
- Danas je vojnopolitička situacija oko naših zemalja i dalje složena. Beležimo nagli porast napetosti i agresivnih aktivnosti Zapada prema Rusiji i Belorusiji. NATO, EU i kijevski režim svesno idu putem eskalacije - rekao je Belousov.
Prema njegovim rečima, posebnu opasnost predstavlja ubrzana militarizacija Evrope, koja svoju industriju preusmerava na vojnu proizvodnju i priprema infrastrukturu za brzo raspoređivanje oružanih snaga.
(Sputnik Srbija)
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