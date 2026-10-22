Svet

NATO UVEŽBAVA NAPADE NA RUSIJU I BELORUSIJU: Belousov upozorio: "Ovo predstavlja posebnu opasnost"

Jelena Ždralić

22. 10. 2026. u 12:31

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NATO planira da tokom 2027. godine osam multinacionalnih bataljonskih taktičkih grupa na svom "istočnom krilu" proširi na nivo brigada, a istovremeno održava vojne vežbe u kojima se uvežbavaju ofanzivni scenariji protiv Rusije i Belorusije, izjavio je ruski ministar odbrane Andrej Belousov.

НАТО УВЕЖБАВА НАПАДЕ НА РУСИЈУ И БЕЛОРУСИЈУ: Белоусов упозорио: Ово представља посебну опасност

Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

On je na sednici zajedničkog kolegijuma ministarstava odbrane Rusije i Belorusije u Minsku, istakao da Severnoatlantska alijansa planira značajno jačanje svojih snaga na istočnom krilu.

- NATO planira da tokom 2027. godine osam multinacionalnih bataljonskih taktičkih grupa na istočnom krilu Alijanse podigne na nivo brigada - rekao je Belousov.

- Alijansa sprovodi vojne vežbe u kojima se uvežbavaju ofanzivni scenariji protiv naših zemalja - naglasio je ruski ministar odbrane.

Vojne pripreme Severnoatlantske alijanse zahtevaju da oružane snage Rusije i Belorusije blagovremeno reaguju na promene vojnopolitičke situacije.

- Sve to zahteva da blagovremeno reagujemo na promene vojnopolitičke situacije, jačamo saradnju u oblasti bezbednosti i povećavamo vojni potencijal. U tom cilju usavršavamo pristupe zajedničkoj upotrebi oružanih snaga - rekao je Belousov, ukazujući na jačanje vojnog prisustva zemalja NATO-a u blizini granica Rusije i Belorusije.

Ministar odbrane Rusije istakao je i da NATO, Evropska unija i ukrajinske vlasti idu putem eskalacije, upozorivši da posebnu opasnost predstavlja ubrzana militarizacija Evrope.

- Danas je vojnopolitička situacija oko naših zemalja i dalje složena. Beležimo nagli porast napetosti i agresivnih aktivnosti Zapada prema Rusiji i Belorusiji. NATO, EU i kijevski režim svesno idu putem eskalacije - rekao je Belousov.

Prema njegovim rečima, posebnu opasnost predstavlja ubrzana militarizacija Evrope, koja svoju industriju preusmerava na vojnu proizvodnju i priprema infrastrukturu za brzo raspoređivanje oružanih snaga.

(Sputnik Srbija)

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