MOSKVA POSTAVILA USLOV ZA MIR U UKRAJINI: Rjabkov poslao jasnu poruku Trampu – front se mora uzeti u obzir

RUSIJA u odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama u središte pažnje stavlja rešenje ukrajinskog sukoba i podrazumeva da svako rešenje te krize mora da uzme u obzir situaciju na bojnom polju, rekao je zamenik šefa ruske diplomatije Sergej Rjabkov na Nižegorodskom ekonomskom forumu.

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-Trenutno je u središtu pažnje (u odnosima sa SAD) sve što se tiče rešavanja krize u Ukrajini i oko nje - istakao je zamenik ministra.

- Naravno, imperativ je da se u potpunosti, sto odsto, uzmu u obzir promenjene realnosti na terenu, naše ustavne realnosti i ono što se trenutno dešava na bojnom polju. Polazeći od tog stava, vodimo dijalog sa SAD. Ne odstupamo od tog pristupa - napomenuo je on.

Rjabkov je dodao da se Moskva nada da će Vašington uspeti da razume logiku Rusije.

- Računamo na to da će Trampova administracija uspeti da razume logiku i neophodnost takvih odluka i da će upravo u tom duhu nastaviti da deluje, kako u odnosima sa svojim štićenicima i partnerima u Kijevu, tako i sa evropskom grupom, koja trenutno zauzima izrazito antiruski usmeren, krajnje ratoboran i samim tim opasan stav - rekao je Rjabkov.

- Ne odustajemo. Diplomatija je umeće postizanja dogovora. Igra se odvija na više polja i nastavićemo tako da delujemo. Otvoreni smo za mir. Rusija po definiciji ne može biti izolovana, ona je sama po sebi kontinent i neodvojivi deo Evroazije - dodao je diplomata.

Kako je naveo, svako rešenje za Ukrajinu, bilo vojno ili političko, mora da obezbedi pouzdano otklanjanje prvobitnih uzroka sukoba.

Međutim, on je priznao da pronalaženje rešenja za sukob u Ukrajini ne ide lako.

- Pronalaženje puta napred nije lako. Ne možemo da odustanemo od osnovnog stava da svako rešenje, bilo političko ili vojno, ukoliko političko-diplomatske metode ne daju rezultate, mora da obezbedi najpouzdanije otklanjanje osnovnih problema zbog kojih je početak specijalne vojne operacije postao neizbežan - zaključio je Rjabkov.

Prethodno je američki predsednik Donald Tramp izjavio da je postizanje rešenja ukrajinskog sukoba bliže nego ikada ranije, naglasivši da u ovoj fazi pregovora ne želi da povuče nijedan pogrešan potez.

U Oslu je 20. oktobra održan sastanak ukrajinske delegacije sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Stivom Vitkofom, na kojem su učestvovali i zet američkog lidera Džared Kušner, putem video-veze, norveški premijer Jonas Gar Stere i predsednik Finske Aleksandar Stub.

Vitkof je nakon toga otputovao u Rusiju na pregovore. Sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, održan u Sankt Peterburgu 21. oktobra, bio je prvenstveno posvećen rešavanju ukrajinskog sukoba i trajao je oko tri sata.

(Sputnjik)