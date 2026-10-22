TRAMP DRŽI PRST NA OKIDAČU, AMERIČKE BAZE SE PRAZNE! Vašington razmatra novu vojnu operaciju protiv Irana

AMERIČKA vojska je tiho počela da povlači trupe iz baza širom Bliskog istoka, dok Vašington nalaže diplomatskom osoblju da napusti nekoliko misija u tom regionu, javljaju mediji.

Foto: Tanjug (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Ovi potezi dolaze u trenutku kada predsednik Donald Tramp razmatra pokretanje novog talasa napada na Iran, a povlačenje snaga podseća na pripreme koje su Pentagon i Stejt department sproveli uoči prvobitnih američko-izraelskih udara u februaru, javlja En-Bi-Si pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike i izvore.

Prema izveštaju, među snagama koje se premeštaju nalaze se i američke trupe stacionirane u Jordanu, Kataru i Kuvajtu.

Vašington, navodno, namerava da zadrži ograničeno prisustvo u svojim regionalnim bazama, uključujući osoblje zaduženo za protivvazdušnu odbranu i bezbednost.

Uoči napada 28. februara, Pentagon je povukao veliki broj vojnika iz baza koje su bile potencijalno ranjive, kako bi ih zaštitio od očekivane iranske odmazde. Teheran je optužio Vašington da koristi stanovnike Zaliva kao "živi štit", nakon što su hiljade američkih vojnika potražile utočište u civilnim hotelima i poslovnim zgradama.

Portparol Centralne komande SAD, Timoti Hokins, odbio je da govori o navodima o pomeranju trupa, rekavši da se američke snage redovno premeštaju radi "optimizacije spremnosti za izvršenje misija" i da ostaju spremne da brane američko osoblje i interese.

Stejt department je takođe naložio osoblju čije prisustvo nije neophodno, kao i njihovim porodicama, da napuste Saudijsku Arabiju, navodeći kao razlog sve učestalije napade jemenskog pokreta Huti na civilne aerodrome i drugu kritičnu infrastrukturu.

Rojters je, pozivajući se na američke zvaničnike, izvestio da Vašington priprema dodatno povlačenje diplomatskog osoblja širom Zaliva, ali je portparol Stejt departmenta, Tomi Pigot, opisao izveštaje o daljem povlačenju kao "netačne".

Povlačenja se odvijaju u trenutku kada, prema izveštajima, visoki američki vojni zvaničnici predstavljaju Trampu opcije za nove udare na Iran.

Prema navodima En-Bi-Sija, predlozi uključuju napade na iranska nuklearna postrojenja, podzemne objekte i strateški važna ostrva – uključujući ostrvo Harg, ključno čvorište za izvoz nafte, kao i ostrvo Kešm u Ormuskom moreuzu.

Neki od Trampovih savetnika, uključujući ministra odbrane Pita Hegseta, navodno su se zalagali za nastavak vojnih operacija kako bi se pojačao pritisak na Teheran. Drugi su upozorili na pokretanje još jedne velike kampanje bez jasno definisanog cilja.

Hegset je u ponedeljak nenajavljeno posetio Izrael, gde je iza zatvorenih vrata razgovarao sa premijerom Benjaminom Netanjahuom, samo nekoliko dana uoči izraelskih parlamentarnih izbora zakazanih za 27. oktobar. Netanjahu nastoji da osvoji još jedan mandat u trenutku kada se suočava sa sve oštrijim kritikama zbog načina na koji vodi ratove u Gazi i protiv Irana, dok je Tramp javno podržao njegovu kandidaturu za reizbor.

Tramp je ranije ovog meseca obećao da SAD neće napasti Iran pre izbora na sredini mandata, koji se održavaju 3. novembra, uz napomenu da vojna sila ostaje kao opcija ukoliko diplomatski napori ne urode plodom.

Netanjahu je takođe isključio mogućnost pokretanja novih napada pre izbora u Izraelu, ali je u nedelju izjavio da je Izrael spreman da napadne Teheran čak i bez učešća Amerike.

Američko-izraelski rat protiv Irana, započet 28. februara, ušao je u osmi mesec, što je dovelo do poremećaja na globalnim energetskim tržištima i u pomorskom saobraćaju kroz Ormuski moreuz. Teheran je ponudio da uspostavi normalnu plovidbu kroz ovaj ključni plovni put u roku od sedam dana, pod uslovom da Vašington ukine pomorsku blokadu, ublaži sankcije na naftu i pristane na širi prekid neprijateljstava.

Tramp je odbacio iranski predlog kao "neprihvatljiv", dok njegova administracija i dalje razmatra da li bi dodatni vojni pritisak mogao da primora Teheran da prihvati uslove Vašingtona.

(RT Balkan)

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