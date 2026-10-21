PITAO SAM PUTINA "GDE SI BRE NAŠAO OVOG?" Vučić otkrio šta mu je rekao ruski predsednik oko našuštanja zemlje

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić otkrio je večeras u emisiji "Prva tema" šta mu je ruski predsednik Vladimir Putin rekao oko napuštanja zemlje.

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Kažu: "Pobeći ću u Slovačku, pobeći ću ovamo." Ja sam se zakleo svom narodu na vernost, nikada neću pobeći nigde. I kad sam pričao s Putinom o Janukoviču, ja sam ga pitao: "Gde si bre našao ovog?" Baš tim rečima. Gde si našao ovog gde je prvi dan, kad mu je bilo teško, setio se pa pobegao u Rusiju? I on mi je rekao, nasmejao se, onako, i video sam da je— I šta god on sad rekao, bilo ko da kaže, video sam koliko je bio razočaran tim potezom Janukoviča, koji mu je bio saveznik u Ukrajini. Video sam koliko je bio razočaran i nekim drugim, o čemu neću da pričam jer bi mu to možda smetalo. Danas ovo mu ne smeta. I ovo sam vam rekao suštu istinu, evo neke detalje da saznate. On mi je rekao: "Vidiš, za tebe bih odmah rekao da nikada nećeš da napustiš Srbiju." Ja kažem: "I to govori koliko si inteligentan, i koliko prepoznaješ ljude, za razliku od Femića, Gligorijevića i svih ostalih, jer oni polaze od sebe." One stvarno misle da će neko da bude na aerodromu kad vidi veliku izlaznost. Izlaznost, znači to je već da budete oko tih osnova. Izgubio, izgubio, pobedio. Izgubio, pobedio. Ja ću da pevam "Ruzmarin" jer sam dao sve od sebe.