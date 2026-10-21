VUČIĆ PRVI PUT OTKRIO KAKO SU GENERALA LUKIĆA IZRUČILI U HAG: Svi ti se danas nalaze na studentskoj listi, od Šoškića do Tihomira Stanića

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, u emisji Prva Tema na TV Prva, otkrio je i jedan detalj koji do sada nije bio poznat.

Foto: printskrin TV Prva

- Meni su moji savetnici, Suzana Vasiljević je najmanje 3 puta ušla u moj kabinet, plačući i govoreći: "Ja sam ovo gledala, ja ovo znam, gotov si, uništiće te, ubiće te, skloniće te, uradiće ti sve, ja sam radila za BBC, ja znam kako to izgleda, zašto ovo radiš, prihvati to i to, moraš nekada da—". Ja sam joj tada rekao: "Hajde da te zamolim, prestani da plačeš, sad izađi iz kabineta, svedi se na racionalni nivo, pa se vrati da razgovaramo". I onda sam joj rekao, ja sam svoj život posvetio ovoj zemlji, i meni je mnogo važnije od ostanka na vlasti da sačuvam svoju zemlju. Nisam izgubio pedalj teritorije ove zemlje, pedalj. Nisam isporučio nijednog Srbina na Haškom tribunalu. Nisam uveo sankcije Ruskoj Federaciji. Otvorio sam Srbiju i prema Kini, kao što nikada niko nije učinio, i prema Indiji, ako hoćete, na kraju i prema Sjedinjenim Američkim Državama, otpočinjući strateški dijalog sa SAD-om. Pri svemu tome, ostvarili smo najbolje ekonomske rezultate u istoriji. To da mi uzmete, ne možete. Kad sam bio u Nišu večeras, oni na koji god autoput da izađu, Vučić ga je napravio. Da krenu na jug, da krenu na istok, da krenu na zapad ka Prokuplju, svaki im je autoput Vučić napravio. Jedino je Tito napravio onaj prema severu. Svaku prugu, na koju god da krenu, pravio je Vučić. Znate, to su stvari koje ne možete da oduzmete. I ne možete da mi oduzmete ovo. Znate li kako su oni, evo sad da vam ispričam, vi ste mladi ljudi, ne mogu da vas nazivam decom, što imam običaj sa mlađima, znate li kako su oni generala Lukića isporučili u Hag?



Otkrio je priču koju nije smeo da otkriva ranije.- Rekli su čoveku (general Lukić), došli mu u bolnicu, on je bio smešten u bolnicu, i on je bio njima odan i politički i sve, i verovao im je. Siguran sam da niko iz njegove porodice im više ne veruje ništa. Dakle, šta? I oni su njemu rekli: "Vodimo te na skener." I izvukli ga iz bolničke postelje. Imamo sve dokumentovano, sve imate zapisano u arhivama našim, nešto nisam smeo da govorim, sad mogu. Dakle, izvukli ga iz kreveta, i onda kad su prošli nekih 5 km sa njim u automobilu, oteli ga iz bolnice. Kad su prošli 5 km, primetili su da je čovek u papučama, jer je ležao u bolnici. I onda su poslali nekoga da ide da kupi cipele, pitali koji broj cipela nosiš, pa da mu kupe cipele, da ga ne bi poslali... da ga ne bi poslali u papučama. E, to nam je bila država. A svi ti se danas nalaze na listi studentskoj, od Šoškića do Tihomira Stanića, od Jove Bakića koji ih je podržavao, do ne znam ni ja koga sve drugog. Dakle, svi isti. Sve ih prepoznajete. Pogledajte, to su vam nekadašnji predsednici opštinskih odbora, mesnih odbora, Demokratske stranke, ima ih 107 ili 108, tačno, koji su ili podržali ili bili funkcioneri Demokratske stranke.- Posebno u Vojvodini, jer ih je Pajtić lično birao. I sad, je l' vam to država, je l' to želite da imamo? Ja nemam nikakav problem sa tim. Kažu: "Pobeći ću u Slovačku, pobeći ću ovamo." Ja sam se zakleo svom narodu na vernost, nikada neću pobeći nigde. I kad sam pričao s Putinom o Janukoviču, ja sam ga pitao: "Gde si bre našao ovog?" Baš tim rečima. Gde si našao ovog gde je prvi dan, kad mu je bilo teško, setio se pa pobegao u Rusiju? I on mi je rekao, nasmejao se, onako, i video sam da je— I šta god on sad rekao, bilo ko da kaže, video sam koliko je bio razočaran tim potezom Janukoviča, koji mu je bio saveznik u Ukrajini. Video sam koliko je bio razočaran i nekim drugim, o čemu neću da pričam jer bi mu to možda smetalo. Danas ovo mu ne smeta. I ovo sam vam rekao suštu istinu, evo neke detalje da saznate. On mi je rekao: "Vidiš, za tebe bih odmah rekao da nikada nećeš da napustiš Srbiju." Ja kažem: "I to govori koliko si inteligentan, i koliko prepoznaješ ljude, za razliku od Femića, Gligorijevića i svih ostalih, jer oni polaze od sebe." One stvarno misle da će neko da bude na aerodromu kad vidi veliku izlaznost. Izlaznost, znači to je već da budete oko tih osnova. Izgubio, izgubio, pobedio. Izgubio, pobedio. Ja ću da pevam "Ruzmarin" jer sam dao sve od sebe.