ZAPOČETA ANTIKORUPCIJSKA ISTRAGA U NARODNOJ BANCI UKRAJINE Guverner: Nije pronađeno ništa

UKRAJINSKA antikorupcijska policija (NABU) saopštila je danas da njeni istražitelji vrše pretres Narodne banke Ukrajine i dom jednog od zaposlenih u banci.

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U saopštenju NABU-a se navodi da niko nije priveden, dok je guverner centralne banke Ukrajine Andrij Pišni rekao da pretres nema nikakve veze sa poslovanjem banke, niti sa njegovim upravljanjem tom institucijom.

-Istraga je tragala za dokazima u slučaju koji se odnosi na druge okolnosti i pojedince. Na osnovu rezultata pretresa, nije pronađeno ništa što bi ukazivalo na to da sam ja, ili bilo koji zaposleni u Nacionalnoj banci Ukrajine, počinio neko krivično delo, napisao je Pišni na svom nalogu na Fejsbuku, prenosi ukrajinski javni servis Suspiljne.

Dodao je da je spreman da sarađuje sa istražiteljima u skladu sa zakonom, naglasivši nezavisnost centralne banke i njeno delovanje u uslovima rata.

Tanjug

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