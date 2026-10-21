VUČIĆ NA PRVOJ PONOVIO PITANJE IZ VALJEVA: Kako možete da glasate za one koji izjednačavaju vladiku Nikolaja i Stepinca?

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je u emisiji „Prva tema“ na TV Prva da je tokom posete Valjevu građanima postavio pitanje kako mogu da podrže izbornu listu na kojoj se nalaze ljudi čije stavove o vladici Nikolaju Velimiroviću i Alojziju Stepincu smatra neprihvatljivim.

Foto: TV Prva

Posebno je izdvojio pitanje koje je, kako je naveo, postavio građanima Valjeva.

– Ja sam te večeri, kada smo bili dole, pitao svakog Valjevca – rekao je Vučić.

Objasnio je da bi slično pitanje mogao da postavi i građanima drugih mesta povezanih sa vladikom Nikolajem Velimirovićem.

Pomenuo je Čačak, Žiču i Ljubostinju, ukazujući na njihov značaj u životu i službi vladike Nikolaja.

– Kako može bilo ko od vas da glasa za listu koja vam kaže da će decu da uči da je vladika Nikolaj isto zlo kao i Alojzije Stepinac? – upitao je Vučić.

Prema njegovoj oceni, upravo odnos prema tim pitanjima pokazuje političke razlike koje smatra posebno važnim.

Vučić je zatim izneo tvrdnju da se njegovi politički protivnici ne bave suštinom takvih pitanja.

– I na to nema odgovora. I baš ih briga za odgovor – rekao je.

Ocenio je da je protivljenje njemu za deo birača postalo važnije od stavova ljudi koje politički podržavaju.