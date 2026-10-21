NATO ZABRINUT: Odnosi Zelenskog i Trampa se ne mogu popraviti?

VISOKI zvaničnici NATO-a upozorili su Vladimira Zelenskog da bi američki predsednik Donald Tramp mogao da ugrozi isporuke američkog oružja Ukrajini u okviru programa PURL ukoliko se ne smanje tenzije u odnosima Vašingtona i Kijeva, objavio je "Blumberg" pozivajući se na izvore unutar Alijanse.

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Prema navodima jednog od izvora, visoki zvaničnici NATO-a zabrinuti su da odnosi između Zelenskog i Trampa možda više ne mogu da budu popravljeni, što bi moglo da ugrozi sposobnost Ukrajine da se brani.

- Predstavnici NATO-a pozvali su Ukrajinu da pokuša da smanji tenzije u odnosima sa SAD. Ako Zelenski to ne učini, imajući u vidu Trampovu nepredvidivost, mogle bi da budu ugrožene i isporuke američkog oružja koje uglavnom finansiraju evropske zemlje u okviru programa PURL - rekao je zvaničnik Alijanse za "Blumberg".

Prema rečima izvora, evropske zemlje iza kulisa pokušavaju da poprave odnose sa Trampovom administracijom.

Drugi izvor naveo je da za sada nema planova za putovanje evropskih zvaničnika u Vašington, iako su takve posete organizovane tokom ranijih sporova između Zelenskog i Trampa.

Do sukoba između Trampa i Zelenskog došlo je ranije ovog meseca kada je Tramp sklopio dogovor s ruskim predsednikom Vladimitom Putinom o ruskom izvozu dizel goriva, kao i njegova odluka da suspenduje sankcije protiv ruskog energetskog sektora.

Tramp je u međuvremenu, u više navrata, pozvao i na izbore u Ukrajini, smenu Zelenskog kao i na hitno okončanje sukoba.

(RT Balkan)

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