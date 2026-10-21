ŠOK ZA FRANCUSKU LEVICU: Marin Le Pen duplirala podršku Melanšona, u drugom krugu ga razbija sa 68 odsto
KANDIDATKINjA desničarske stranke Nacionalno okupljanje Marin Le Pen ostvarila bi u prvom krugu predsedničkih izbora dvostruko veći rezultat od svog glavnog konkurenta iz levičarske partije Nepokorena Francuska Žan-Lika Melanšona, pokazuju danas objavljeni rezultati ankete instituta Ifop.
Šest meseci pre prvog kruga izbora, Le Pen bi osvojila između 34 i 38 odsto glasova, preneo je BMF. Žan-Lik Melanšon sa oko 20 odsto podrške prednjači u odnosu na Eduara Filipa i Rafaela Gliksmana, dva glavna konkurenta u trci za ulazak u drugi krug.
Kandidat socijaldemokratske opcije, Gliksman uživa podršku oko 15 odsto glasača, dok Filipa podržava između 12 i 16 odsto ispitanika.
U drugom krugu, Marin Le Pen bi ubedljivo pobedila u duelu protiv kandidata Nepokorene Francuske sa 68 odsto osvojenih glasova, pokazuje anketa.
Među ostalim predsedničkim kandidatima, predsednik Republikanaca Bruno Retajo osvojio bi između pet i sedam odsto glasova.
Gradonačelnik Kana David Liznar, čija popularnost raste poslednjih nedelja, ima podršku oko sedam odsto birača. Ekologista Marin Tondlije bi, prema rezultatima najnovije ankete, mogla da osvoji između 2,5 i tri odsto glasova.
(Tanjug)
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