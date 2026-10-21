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SNEG VEJE NA SVE STRANE, SPREMA SE MEĆAVA: Zima je u ovaj grad uveliko stigla, očekuju se temperature i do -40 stepeni (VIDEO)

В.Н.

21. 10. 2026. u 08:54

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PRETHODNIH dana prava zima sve više zahvata azijski deo Rusije. Sneg već uveliko pada na severu Rusije, a zabeleo se i grad Norilsk. Temperatura je opala ispod 0°C.

СНЕГ ВЕЈЕ НА СВЕ СТРАНЕ, СПРЕМА СЕ МЕЋАВА: Зима је у овај град увелико стигла, очекују се температуре и до -40 степени (ВИДЕО)

Foto: Unsplash/ Bob Canning

Ledeni vazduh zahvatio je i šire područje Bajkalskog jezera, ali i grad Irkutsk.

Sneg veje kao usred zime, a olujni vetar stvara mećavu.

Ova područja poznata su po zimama dugim i po 8 meseci, a ledeni period će tek nastupiti.

Zima traje od sredine oktobra do maja, a već tokom novembra temperature mogu pasti i do -40 stepeni.

Inače, zima se širi i preko severa Skandinavije, uz obilje snega, a zavejan je i grad Tromso.

(Telegraf.rs)

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