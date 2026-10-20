OŠTRA POUKA IZ BUGARSKE ZA BRISEL I KIJEV Radev: Zašto se blagostanje Evropljana rasipa na rat u Ukrajini?

BUGARSKI premijer Rumen Radev ponovo je pozvao na diplomatsko rešenje za postizanje mira u Ukrajini.

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Komentarišući aktuelne proteste u Evropi, Radev je među brojnim razlozima nezadovoljstva građana naveo i sukob u Ukrajini. Prema njegovim rečima, taj sukob iscrpljuje evropske ekonomije, a Evropska unija, suočena sa sopstvenim problemima, ne bi trebalo da izdvaja dodatna sredstva za Ukrajinu.

-Sve će teže biti politički objasniti zašto se blagostanje Evropljana rasipa na ovaj rat, umesto da se sredstva usmere na rešavanje njihovih sopstvenih problema. Ovaj rat mora što pre da se okonča. Prošle godine EU je donela odluku da Ukrajini odobri kredit od 90 milijardi evra, za koji garantuje Evropa. A na samitu koji je završen u petak Zelenski je zatražio još 70 milijardi. Kako vam to izgleda u svetlu onoga što se dešava u Evropi? Bugarska jednostavno ne može da učestvuje u izdvajanju tih 70 milijardi, kategoričan je bio Radev.

Prema njegovim rečima, nastavak sukoba predstavlja pretnju ne samo miru već i blagostanju Evropljana, kao i socijalnoj i političkoj stabilnosti.

-Računam na razumniji pristup i, naglašavam, na upotrebu diplomatskih sredstava, jer linija fronta ostaje praktično nepromenjena već više od godinu ili dve. Iz ove situacije, kao što vidite, nije moguće izaći vojnim sredstvima, zaključio je Radev.

sputnikportal.rs

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