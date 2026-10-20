NETANJAHU ZAPRETIO: Izrael je posvećen rušenju iranskog režima što bi dovelo do sloma Hezbolaha

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da je Izrael "posvećen" rušenju iranskog režima, što bi, kako je rekao, dovelo i do sloma libanske militantne grupe Hezbolah u Libanu.

Foto: Ronen Zvulun/UPI/Profimedia

Govoreći na početku akademske godine na novom Univerzitetu Tel Haj u Kirjat Šmoni, u blizini granice sa Libanom, Netanjahu je rekao da su izraelske odbrambene snage (IDF) ostvarile značajan napredak u potiskivanju Hezbolaha, ali da je on "posvećen tome da završi posao", prenosi Tajms of Izrael.

- Završiti posao znači srušiti teroristički režim u Iranu. To je glava tog otrovnog hobotničastog organizma. Ako odsečete glavu, on će pasti. Imaćemo i mir sa Libanom - rekao je Netanjahu.

On je dodao da je "uklanjanje iranskog režima" glavni cilj Izraela i naveo da je o tome više puta razgovarao sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, uključujući i razgovor pre dva dana. Netanjahu je rekao da će, sve dok je iranski režim na vlasti, čak i ako bude "uzdrman, ranjen i poražen", pokušavati da ponovi ono što je, prema njegovim rečima, pokušao pre godinu dana, a što je Izrael sprečio - proizvodnju nuklearnog oružja i obnovu "osovine". "Zato je jedini način da se to spreči rušenje tog režima, nakon čega će uslediti i eliminacija Hezbolaha", istakao je Netanjahu.

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