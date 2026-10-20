HEGSET TAJNO STIGAO U IZRAEL! Sastao se sa Netanjahuom, sprema se novi udar na Iran?
AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset sastao se u ponedeljak u Izraelu sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, tokom nenajavljene posete toj zemlji, objavio je portal Aksios, pozivajući se na dva izvora upoznata sa sastankom.
Sastanak je održan u vazduhoplovnoj bazi Ovda na jugu Izraela, gde su raspoređeni američki avioni za dopunu goriva i borbeni avioni, navela su dva izvora. Hegset se u bazi sastao i sa američkim vojnicima, rekao je jedan od izvora.
Američki ministar odbrane kasnije je objavio fotografiju svoje posete pripadnicima američke Centralne komande (CENTCOM), koja nadgleda vojne operacije na Bliskom istoku, u delovima centralne i južne Azije i u Egiptu.
Nenajavljena poseta dolazi osam dana uoči izbora u Izraelu, u trenutku kada Vašington i Tel Aviv razgovaraju o mogućnosti ponovnog pokretanja velikih borbenih operacija protiv Irana.
Pentagon i Ambasada Izraela odbili su da komentarišu sastanak, dok kabinet izraelskog premijera nije odmah odgovorio na zahtev za komentar, navodi Aksios.
(Sputnjik)
Preporučujemo
TRAMP PRESEKAO PRED IZBORE U IZRAELU: Netanjahuu stigla podrška iz Bele kuće
19. 10. 2026. u 07:50
Tri žene umlatile muškarca: Završio u bolnici, batinašice privedene
2026-10-19 11:20:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)