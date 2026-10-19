ŠA JOŠ MOŽE DA SNAĐE UKRAJINU? STIGLE ŠOKANTNE VESTI IZ POLJSKE: Glavni kanal kojim stiže naoružanje ZATVOREN

AERODROM u poljskom Žešovu, preko kojeg se Ukrajini isporučuje zapadno naoružanje, zatvoren je zbog intenzivnih letova vojne avijacije, saopštila je Poljska agencija za vazdušni saobraćaj (PANSA).

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Aerodrom u poljskom Žešovu, preko kojeg se Ukrajini isporučuje zapadno naoružanje, zatvoren je zbog intenzivnih letova vojne avijacije, saopštila je Poljska agencija za vazdušni saobraćaj (PANSA).

Poljska vojska ranije je saopštila da se preko aerodroma u Žešovu Ukrajini isporučuje više od 95 odsto zapadnog naoružanja i vojne opreme.

- Zbog potrebe da se obezbedi sloboda delovanja vojne avijacije, vazdušni prostor iznad aerodroma u Žešovu zatvoren je - navodi se u saopštenju.

Poljski Vladin centar za bezbednost saopštio je da je aktivnost vojne avijacije navodno povezana sa „aktivnostima“ Rusije u Ukrajini.

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