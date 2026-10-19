U FRANCUSKOJ SE UVODI POLICIJSKI ČAS! Strepe navijači Pari Sen Žermena i Barselone pred sutrašnji meč

Premijer Francuske Sebastijan Lekorni predsedavao je međuministarskim kriznim sastankom posvećenom posledicama nasilja tokom demonstracija.

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U središtu pažnje bili su ekonomska šteta, brzo obeštećenje trgovaca preko osiguravajućih društava i sudsko procesuiranje izgrednika. Makron mu je poverio i zadatak da okupi političke stranke, sindikate i predstavnike mladih, kako bi se pronašao izlaz iz krize.

Lekorni je građanima obećao transparentnost, više finansijskih ulaganja, odlučnost u radu pravosuđa i zatražio od gradonačelnika da na određenim mestima proglase privremeni policijski čas. Rekao je i da su dve trećine izazivača nereda punoletni, praktično svi muškarci, uglavnom odranije poznati snagama reda.

- Naša odlučnost da uspostavimo red je potpuna – kazao je Lekorni.

Francuski predsednik Emanuel Makron je prethodno najavio odlučan obračun s nasilnicima, kao i mogućnost zabrane pojedinih okupljanja.

Gradonačelnici su ekspresno odgovorili na poziv predsednika. Tako su gradske vlasti Marselja odmah danas zabranile okupljanja tokom dana u najvećoj francuskoj mediteranskoj luci. Očekivalo se da administracije i drugih gradova krenu sličnim putem. To bi, s jedne strane, moglo da smanji rizik od nasilnog demonstriranja, ali i da, s druge, stvori dodatne tenzije između nezadovoljnih građana i vlasti.

Uvođenje parcijalnog i ciljanog policijskog časa, kao i pojačana opasnost od nasilja, postavili su i pitanje eventualnog održavanja međunarodnih fudbalskih utakmica, one koje u utorak na Parku prinčeva između PSŽ i Barselone, i drugih dana s ostalim klubovima, treba da se održe u Francuskoj. Održavanje ovih utakmica, u Parizu, Lilu i drugim mestima, nije dovedeno u pitanje, poručio je ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez.