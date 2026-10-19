ZBOG "HLADNOKRVNOG UBISTVA" AMERIKANACA: SAD izdale nalog za hapšenje Raula Kastra

AMERIČKI državni tužilac Džejms Utmajer saopštio je danas da je raspisana nova poternica za bivšim kubanskim liderom Raulom Kastrom zbog njegove navodne uloge u obaranju aviona humanitarne organizacije "Braća za spas" 1996. godine.

Tanjug/AP/Ariana Cubillos

Kastro se tereti za ubistvo prvog stepena, prenosi CBS News. Saopštenje je objavljeno na Međunarodnom univerzitetu Floride u Majamiju, u prisustvu drugih državnih i lokalnih zvaničnika.

- Raul Kastro je naredio hladnokrvno ubistvo četvorice stanovnika Floride i Florida nikada neće prestati da zahteva odgovornost za tu komunističku zaveru - naveo je Utmajer u saopštenju.

On je dodao da su špijuni Kastrovog režima delovali u američkim zajednicama, prosleđivali obaveštajne podatke Havani i pomogli da civilni piloti budu izloženi napadima kubanskih borbenih aviona MiG.

🇺🇸🇨🇺‼️ | URGENTE — La justicia de Florida ordena ARRESTAR a Raúl Castro por su presunta participación en el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, que dejó cuatro muertos. El expresidente cubano enfrenta una orden de captura SIN DERECHO A FIANZA, acusado de conspiración para cometer asesinato en primer grado. — Polymarket Español (@polymarketenesp) October 19, 2026

- Trideset godina kasnije i dalje se borimo za pravdu za Karlosa Kostu, Pabla Moralesa, Marija de la Penju i Armanda Alehandrea Mlađeg - istakao je Utmajer.

Slučaj se odnosi na obaranje dva aviona kojima je upravljala civilna humanitarna organizacija 1996. godine.

U incidentu su poginula tri američka državljanina i jedan stalni legalni stanovnik Sjedinjenih Američkih Država.

Kastro se sumnjiči da je pristao na ubistvo osoba koje su se nalazile u avionima. Prema sudskim dokumentima, kubanski špijuni dostavljali su podatke o letovima i nadzirali pomorsku bazu u Ki Vestu na Floridi.

U izjavi pod zakletvom navodi se da postoje dovoljni osnovi za sumnju da je na teritoriji Floride postojala zavera.

Florida state court issues arrest warrant for 95-yo former Cuban leader Raul Castro — NBC Charged with conspiracy to commit 1st-degree murder in the 1996 Brothers to the Rescue shootdown He lives a low-profile life in Cuba but is still called 'leader of the Revolution' https://t.co/cFvrvT90KN — RT Intl (@RT_on_X) October 19, 2026

Bivši kubanski lider, koji ima 95 godina, već je obuhvaćen federalnom optužnicom u vezi sa istim incidentom.

Komesarka okruga Majami-Dejd Natali Milijan Orbis odmah nakon objavljivanja odluke izdala je saopštenje u kojem je pozdravila raspisivanje poternice protiv Kastra zbog sumnje na zaveru radi izvršenja ubistva prvog stepena.

- Raul Kastro je izdao naređenje nakon kojeg su četiri nenaoružana muškarca ubijena kada su njihovi avioni oboreni iznad međunarodnih voda. Trideset godina skrivao se iza diktature i prkosno čekao da vidi da li će svet nešto preduzeti. Florida je danas odgovorila - navela je Orbis.

AG James Uthmeier Announces Florida Arrest Warrant for Raúl Castro for Conspiracy to Commit First-Degree Murder https://t.co/xFP8AbocJf — Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) October 19, 2026

Ona je dodala da sada postoji poternica sa Kastrovim imenom i da "nijedan režim, nijedna granica i protok vremena ne mogu da speru krv sa njegovih ruku".

Kubanski borbeni avioni MiG-29 oborili su 1996. godine dve male, nenaoružane letelice tipa Cessna 337 Skymaster. Treći avion, kojim je upravljao osnivač grupe "Braća za spas", uspeo je da pobegne.

(Tanjug)

