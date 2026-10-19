Svet

ZBOG "HLADNOKRVNOG UBISTVA" AMERIKANACA: SAD izdale nalog za hapšenje Raula Kastra

JM

19. 10. 2026. u 18:20

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AMERIČKI državni tužilac Džejms Utmajer saopštio je danas da je raspisana nova poternica za bivšim kubanskim liderom Raulom Kastrom zbog njegove navodne uloge u obaranju aviona humanitarne organizacije "Braća za spas" 1996. godine.

ЗБОГ ХЛАДНОКРВНОГ УБИСТВА АМЕРИКАНАЦА: САД издале налог за хапшење Раула Кастра

Tanjug/AP/Ariana Cubillos

Kastro se tereti za ubistvo prvog stepena, prenosi CBS News. Saopštenje je objavljeno na Međunarodnom univerzitetu Floride u Majamiju, u prisustvu drugih državnih i lokalnih zvaničnika.

- Raul Kastro je naredio hladnokrvno ubistvo četvorice stanovnika Floride i Florida nikada neće prestati da zahteva odgovornost za tu komunističku zaveru - naveo je Utmajer u saopštenju.

On je dodao da su špijuni Kastrovog režima delovali u američkim zajednicama, prosleđivali obaveštajne podatke Havani i pomogli da civilni piloti budu izloženi napadima kubanskih borbenih aviona MiG.

- Trideset godina kasnije i dalje se borimo za pravdu za Karlosa Kostu, Pabla Moralesa, Marija de la Penju i Armanda Alehandrea Mlađeg - istakao je Utmajer.

Slučaj se odnosi na obaranje dva aviona kojima je upravljala civilna humanitarna organizacija 1996. godine. 

U incidentu su poginula tri američka državljanina i jedan stalni legalni stanovnik Sjedinjenih Američkih Država.

Kastro se sumnjiči da je pristao na ubistvo osoba koje su se nalazile u avionima. Prema sudskim dokumentima, kubanski špijuni dostavljali su podatke o letovima i nadzirali pomorsku bazu u Ki Vestu na Floridi.

U izjavi pod zakletvom navodi se da postoje dovoljni osnovi za sumnju da je na teritoriji Floride postojala zavera.

Bivši kubanski lider, koji ima 95 godina, već je obuhvaćen federalnom optužnicom u vezi sa istim incidentom.

Komesarka okruga Majami-Dejd Natali Milijan Orbis odmah nakon objavljivanja odluke izdala je saopštenje u kojem je pozdravila raspisivanje poternice protiv Kastra zbog sumnje na zaveru radi izvršenja ubistva prvog stepena.

- Raul Kastro je izdao naređenje nakon kojeg su četiri nenaoružana muškarca ubijena kada su njihovi avioni oboreni iznad međunarodnih voda. Trideset godina skrivao se iza diktature i prkosno čekao da vidi da li će svet nešto preduzeti. Florida je danas odgovorila - navela je Orbis.

Ona je dodala da sada postoji poternica sa Kastrovim imenom i da "nijedan režim, nijedna granica i protok vremena ne mogu da speru krv sa njegovih ruku".

Kubanski borbeni avioni MiG-29 oborili su 1996. godine dve male, nenaoružane letelice tipa Cessna 337 Skymaster.  Treći avion, kojim je upravljao osnivač grupe "Braća za spas", uspeo je da pobegne.

(Tanjug)

 

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