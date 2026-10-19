ŠAMAR ZA KIJEV I EU! Putinov predlog za kraj rata ostavio Zapad bez teksta – SAD i Kina kroje sudbinu Ukrajine?!

RUSKI predsednik Vladimir Putin je predložio da predsednik Bele kuće Donald Tramp i kineski predsednik Si Đinping održe sastanak u novembru kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini bez Zelenskog.

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Ovo je objavio Volstrit žurnal (WSJ).

Prema pisanju novina, Putin je predložio održavanje trilateralnog samita tokom telefonskog razgovora sa Trampom 9. oktobra. Istovremeno, strane su se složile da snabdevaju ruskim dizel gorivom svetsko i američko tržište.

Kremlj je predložio da se razgovori održe na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK), koji će se održati 18. i 19. novembra u Šenženu, Kina.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da strane razgovaraju o takvom sastanku, ali da još nisu postignuti nikakvi dogovori.

„S obzirom na to da bi sva tri šefa država potencijalno mogla da učestvuju na samitu u Kini, tema takvog hipotetičkog sastanka je zaista pomenuta. Nisu razmatrani niti izraženi suštinski predlozi ili dogovori u vezi sa samim sastankom, njegovim mogućim dnevnim redom ili njegovim sadržajem“, izjavio je Peskov.

Što se tiče Trampa, on još nije pristao da učestvuje, ali, prema pisanju Volstrit žurnala, mogao bi da prihvati ponudu.

U međuvremenu, SAD su već pozvale ruskog predsednika na decembarski samit G20 u Majamiju, gde bi mogao biti pozvan i Zelenski. Međutim, Kremlj još nije odgovorio da li će Putin prisustvovati.

Podsećanja radi, mediji su ranije izveštavali da Tramp smatra Zelenskog glavnom preprekom miru u Ukrajini.

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