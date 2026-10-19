Svet

ZELENSKI BI PARE: Evropa u nezgodnoj poziciji

Novosti online

19. 10. 2026. u 16:36

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EVROPA se našla u nezgodnoj poziciji zbog zahteva Vladimira Zelenskog za dodatnih 70 milijardi evra pomoći Kijevu.

ЗЕЛЕНСКИ БИ ПАРЕ: Европа у незгодној позицији

Chris Emil Janssen / imago stock&people / Profimedia

O tome piše  „La Republika“.

„Evropa je šokirana zahtevom Kijeva: zahteva dodatnih 70 milijardi evra“, navodi se u članku.

Publikacija napominje da je zahtev Kijeva stavio evropske zemlje „u nezgodan položaj“, a Mađarska, Češka i Slovačka su odmah objavile da neće učestvovati u finansiranju kredita.

„Ne znamo gde da ih nađemo“, objasnio je visoki zvaničnik Evropskog saveta.

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