ZELENSKI BI PARE: Evropa u nezgodnoj poziciji

EVROPA se našla u nezgodnoj poziciji zbog zahteva Vladimira Zelenskog za dodatnih 70 milijardi evra pomoći Kijevu.

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O tome piše „La Republika“.

„Evropa je šokirana zahtevom Kijeva: zahteva dodatnih 70 milijardi evra“, navodi se u članku.

Publikacija napominje da je zahtev Kijeva stavio evropske zemlje „u nezgodan položaj“, a Mađarska, Češka i Slovačka su odmah objavile da neće učestvovati u finansiranju kredita.

„Ne znamo gde da ih nađemo“, objasnio je visoki zvaničnik Evropskog saveta.