ZELENSKI BI PARE: Evropa u nezgodnoj poziciji
EVROPA se našla u nezgodnoj poziciji zbog zahteva Vladimira Zelenskog za dodatnih 70 milijardi evra pomoći Kijevu.
O tome piše „La Republika“.
„Evropa je šokirana zahtevom Kijeva: zahteva dodatnih 70 milijardi evra“, navodi se u članku.
Publikacija napominje da je zahtev Kijeva stavio evropske zemlje „u nezgodan položaj“, a Mađarska, Češka i Slovačka su odmah objavile da neće učestvovati u finansiranju kredita.
„Ne znamo gde da ih nađemo“, objasnio je visoki zvaničnik Evropskog saveta.
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