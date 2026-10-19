OPASNA IGRA U SVEMIRU: Ruski satelit NIŠANI NATO izviđača koji pomaže Ukrajincima – Svi gledaju u orbitu!

RUSKI vojni satelit zauzeo je orbitu koja mu omogućava da se približi komercijalnom izviđačkom satelitu registrovanom u SAD, koji pruža obaveštajnu podršku Ukrajini.

Foto: AI/Gemini

Ovaj potez izaziva zabrinutost zbog potencijalne sposobnosti Oružanih snaga Rusije da ugroze zapadne svemirske resurse. Ruska letelica, „Kosmos 2612”, prilagodila je svoju putanju tako da se poklopi sa orbitom satelita „ICEYE-X36” — satelita sa radarom sa sintetičkim otvorom (SAR), kojim upravlja kompanija „ICEYE” (osnovana u Finskoj), a koji isporučuje snimke Ukrajini i vladama zapadnih zemalja. Ovi manevri su privukli pažnju jer promena orbitalnog nagiba satelita zahteva veliku količinu energije i troši ograničene zalihe goriva koje letelica nosi. Sateliti koji obavljaju rutinske misije posmatranja Zemlje ili komunikacije uglavnom nemaju razloga za skupe promene orbitalne ravni samo radi usklađivanja položaja sa drugom letelicom. Međutim, kada se dva satelita nađu u istoj orbitalnoj ravni i na sličnoj visini, jedan od njih može podesiti svoj položaj u odnosu na drugi i izvoditi višestruka bliska približavanja uz znatno manje dodatne manevre.



Zapadni analitičari upozoravaju da bi „Kosmos 2612” mogao da izvede operaciju koja bi ugrozila satelit kompanije „ICEYE”. Operacije u neposrednoj blizini mogu imati i dobronamerne svrhe, poput inspekcije ili servisiranja satelita, ali takođe mogu poslužiti za nadzor, ometanje elektronskih sistema ili upotrebu protivsvemirskog oružja. Letelica bi mogla da ošteti drugi satelit direktnim sudarom ili izbacivanjem nekog objekta, dok određeni oblici ometanja mogu poremetiti rad satelita bez njegovog fizičkog uništenja. Trenutno nema javnih dokaza koji bi potvrdili da je „Kosmos 2612” napao „ICEYE-X36”, niti da je takav napad naređen. Ovaj incident, takođe, ukazuje na sve veću ranjivost komercijalne svemirske infrastrukture koja pruža podršku vojnim operacijama.U februaru 2023. godine, ruska vlada je iznela tvrdnju da cela NATO mreža satelita — a šire gledano, i celokupna vojna infrastruktura Alijanse — radi na podršci ratnim naporima Ukrajine. „Vidimo kako celokupna vojna infrastruktura NATO-a deluje protiv Rusije, i vidimo kako celokupna obaveštajna infrastruktura NATO-a — uključujući izviđačku avijaciju i satelitske sisteme — radi u interesu Ukrajine, 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji”, navodi se u zvaničnom saopštenju Kremlja od 1. februara. U ovom ratu, svemirske sposobnosti igraju ključnu ulogu, kakva do sada nije zabeležena; zajednički satelitski kapaciteti država članica NATO-a pružaju Oružanim snagama Ukrajine i njihovim savezničkim oružanim grupama značajnu prednost, s obzirom na to da se ruska, manja mreža suočava sa većim ograničenjima. To, između ostalog, podrazumeva brzo dostavljanje podataka za navođenje raketnih i artiljerijskih udara, koji su naneli teške gubitke ruskim snagama.

militarywatchmagazine.com

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