OKO 300 ŠKOLA U SEVERNOJ IRSKOJ PRIMILO LAŽNE PRETNJE: Potpisane sa "Alahu akbar"
POLICIJA u Velikoj Britaniji saopštila je danas da istražuje lažne pretnje koje su elektronskom poštom poslate školama širom zemlje, od čega je samo u Severnoj Irskoj takve pretnje primilo oko 300 škola.
U policijskom saopštenju se navodi da su iste imejl poruke sadržale generalizovanu pretnju, koja je poticala izvan Velike Britanije, prenosi Skaj njuz.
Ministar prosvete Severne Irske Pol Givan je rekao da izgleda da preteće poruke potiču "od islamista koji prete da će šerijatski zakon biti uveden" u Velikoj Britaniji, kao i da su potpisane sa "Alahu akbar" (Bog je najveći).
Policija Severne Irske je saopštila da sprovodi "hitne istrage" i da je u kontaktu sa školama koje su dobile preteće poruke.
Škotska policija je saopštila da su preteće poruke poslate brojnim školama širom Škotske, i da se one tretiraju kao lažne, ali da su iz predostrožnosti neke škole oko Glazgova jutros evakuisane.
Tanjug
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