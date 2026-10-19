PROTEST PROTUTNJAO FRANCUSKOM: Zastrašujući bilans demonstracija protiv visokih troškova života u Francuskoj
Francuska je juče vidala rane od velikih manifestacija održanih dan ranije protiv skupog života.
Takav nivo nasilja širom zemlje ovde dugo nije viđen. Bilans je zastrašujući. Od podmetnute vatre izgorela je gradska većnica u Limožu. U Lionu je na isti način potpuno uništena istorijska zgrada iz 1852. godine u kojoj se nalazio Turistički biro. Demonstranti su upali u gradsku kuću Marselja i demolirali je. Na meti je bila i policijska stanica. Upad u gradsku administraciju zabeležen je i u Lilu i Bordou, gde je haos napravljen i u zvaničnoj rezidenciji prefekta. Žena koja obavlja ovu funkciju morala je da bude evakuisana. Napadnute su i prostorije privredne komore. U Ansiju je došlo do paljevine ispred zgrade suda.
Broj uništenih i opljačkanih prodavnica mogao bi da se pravi unedogled. Paljeni su i automobili, kontejneri, rušena autobuska stajališta, saobraćajni znakovi… Maskirane grupe upadale su u butike i iznosile pune naramke skupocene robe. U Parizu, na Trgu republike juče ujutro izdizalo se brdo praznih kartonskih kutija od odnetih patika. Neki radnici gradske čistoće vraćeni su silom prilika s odmora.
Na ulicama je bilo mnogo đaka, radnika, nezadovoljnih građana. Iznajmljivanje stana više se odavno ne meri stotinama, već hiljadama evra, mnogi vredni ljudi ne mogu u jednoj Francuskoj nijednom sebi da priušte ručak u restoranu ili da odvedu decu na zasluženi godišnji odmor. Litar dizela gravitira brojki od dva i po evra.
Ali, bilo je i mobilnih grupa koje su došle samo da iskaljuju bes. Za njima, išli su oportunisti iz zapuštenih predgrađa, s rancima na leđima za svaki slučaj, da ih napune robom ukoliko pukne neki izlog. U Parizu, više grupa demonstranata celoga dana špartale su gradom i zadavale glavobolju policiji. Mnogi vlasnici prodavnica smatraju da nije bilo dovoljno čuvara reda.
Preporučujemo
Tri žene umlatile muškarca: Završio u bolnici, batinašice privedene
2026-10-19 11:20:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)