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PROTEST PROTUTNJAO FRANCUSKOM: Zastrašujući bilans demonstracija protiv visokih troškova života u Francuskoj

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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Francuska je juče vidala rane od velikih manifestacija održanih dan ranije protiv skupog života.

ПРОТЕСТ ПРОТУТЊАО ФРАНЦУСКОМ: Застрашујући биланс демонстрација против високих трошкова живота у Француској

Foto: Goran Čvorović

Takav nivo nasilja širom zemlje ovde dugo nije viđen. Bilans je zastrašujući. Od podmetnute vatre izgorela je gradska većnica u Limožu. U Lionu je na isti način potpuno uništena istorijska zgrada iz 1852. godine u kojoj se nalazio Turistički biro. Demonstranti su upali u gradsku kuću Marselja i demolirali je. Na meti je bila i policijska stanica. Upad u gradsku administraciju zabeležen je i u Lilu i Bordou, gde je haos napravljen i u zvaničnoj rezidenciji prefekta. Žena koja obavlja ovu funkciju morala je da bude evakuisana. Napadnute su i prostorije privredne komore. U Ansiju je došlo do paljevine ispred zgrade suda.

Broj uništenih i opljačkanih prodavnica mogao bi da se pravi unedogled. Paljeni su i automobili, kontejneri, rušena autobuska stajališta, saobraćajni znakovi… Maskirane grupe upadale su u butike i iznosile pune naramke skupocene robe. U Parizu, na Trgu republike juče ujutro izdizalo se brdo praznih kartonskih kutija od odnetih patika. Neki radnici gradske čistoće vraćeni su silom prilika s odmora.

Na ulicama je bilo mnogo đaka, radnika, nezadovoljnih građana. Iznajmljivanje stana više se odavno ne meri stotinama, već hiljadama evra, mnogi vredni ljudi ne mogu u jednoj Francuskoj nijednom sebi da priušte ručak u restoranu ili da odvedu decu na zasluženi godišnji odmor. Litar dizela gravitira brojki od dva i po evra.

Ali, bilo je i mobilnih grupa koje su došle samo da iskaljuju bes. Za njima, išli su oportunisti iz zapuštenih predgrađa, s rancima na leđima za svaki slučaj, da ih napune robom ukoliko pukne neki izlog. U Parizu, više grupa demonstranata celoga dana špartale su gradom i zadavale glavobolju policiji. Mnogi vlasnici prodavnica smatraju da nije bilo dovoljno čuvara reda. 

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